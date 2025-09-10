Jezerska bajka kod Mrkonjić Grada: Oaza mira za sva četiri godišnja doba

Jedno od najatraktivnijih izletišta na području opštine Mrkonjić Grad je Balkana, gdje su smješteni Veliko i Malo jezero, dva vještačka jezera koja se napajaju iz planinskih potoka Cjeplo i Skakavac, te iz sublakustrijskih izvora ispod Velikog jezera.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Balkana je udaljena pet kilometara od Mrkonjić Grada, pored putnog pravca Jajce-Mrkonjić Grad–Bihać.

Pored jezera, koja su izgrađena pedesetih godina prošlog vijeka na površini od 56.000 kilometara kvadratnih, ovo područje krasi gusta hrastova i četinarska šuma i prostrani pašnjaci.

Jedina otoka je Crna rijeka, koja teče u pravcu jug-sjever i nakon 17 kilometara uliva se u Vrbas.

BROJNE LEGENDE O NASTANKU JEZERA

Malo jezero u ljetnom periodu je prepuno kupača, dok je Veliko jezero bogato ribom i mjesto gdje veći dio godine boravi veliki broj ribolovaca.

Za kupanje u ovom jezeru odlučuju se samo najhrabriji i najiskusniji plivači jer je voda prilično hladna. Boravak pored jezera je izuzetno prijatan u ljetnom periodu, jer prostor odiše svježinom i potpunim mirom.

Oko samih jezera urađena su šetališta koja dijele obale jezera od četinarske i hrastove šume, pa posjetioci u isto vrijeme osjećaju miris planinske izvorske vode i šume.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

O nastanku jezera sačuvano je nekoliko legendi i narodnih predanja, a posebno su interesantne priče o tome kako je dobilo ime. Prema jednom predanju na ovom području bila su dva snažna i duboka izvora – bunara, puna ribe. Na turskom jeziku riba se kaže baluk, tako da su izvori nazvani Balukhana (stanište riba).

Tokom vremena ovaj prostor dobio je naziv Balukana i u konačnoj verziji Balkana.

PROSTOR POGODAN ZA ZIMSKU I LJETNJU REKREACIJU

Turistička infrastruktura Balkane namijenjena je ljetnoj i zimskoj rekreaciji i odmoru.

Balkana svoju ljepotu prikazuje u svim godišnjim dobima, pa je ljeti mjesto za odmor i kupanje, a u jesen prostor sa nestvarnim koloritom šume, spojenim sa vodom jezera i prirodnim izvorom Skakavac pored šetališta.

Zimi je to mjesto gdje snježna bjelina stvara zimsku bajku u kojoj mogu da uživaju ljubitelji zimskih sportova i šetači koji žele boravak na svježem planinskom vazduhu. Tada se Veliko i Malo jezero pretvaraju u zaleđene površine koje podsjećaju na prirodna klizališta.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

U proljeće, kada se priroda budi, na Balkani posmatrač odmara pogled u zelenoj boji šume, vode i pašnjaka i udiše svjež planinski vazduh.

Pored šetališta kraj samih jezera, kroz samu šumu ima mnogo staza kojima posjetioci mogu da prošetaju i borave u potpuno prirodnom ambijentu planinskog vazduha.

Sam prostor oko Balkane je i stanište mnogobrojnih vrsta gljiva, gdje se tokom jeseni organizuju i gljivarski vikendi.

PROSTOR BALKANE - ČUVAR TRADICIJE

Osim prirodnih ljepota, prostor Balkane je i mjesto gdje se čuvaju tradicija i običaji ovog kraja. Ona je poznata i po tradicionalnoj manifestaciji "Dani kosidbe na Balkani - Memorijal Lazar Laketa", koja je ove godine održana 35. put, a osim takmičenja u košenju trave, ima i niz drugih programskih sadržaja i nadmetanja u tradicionalnim igrama sa ovog podneblja.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Manifestacija "Dani kosidbe na Balkani - Memorijal Lazar Laketa" jedna je od najatraktivnijih ove vrste na prostoru bivše Jugoslavije čiji je cilj očuvanje običaja i tradicije mrkonjićkog kraja, čuvene kose varcarke kao zaštitnog znaka, te promocije prirodnih ljepota.

U januaru se u posljednjih pet godina na Malom jezeru, koje u tom periodu većim dijelom bude zaleđeno, održava još jedna tradicionalna manifestacija - plivanje za Časni krst na Bogojavljenje, koja svake godine okuplja više od 20 učesnika.

Manifestaciju je ove godine pratilo više od 2.000 posjetilaca iz ove lokalne zajednice, ali i susjednih opština i gradova.

Osim tradicionalnih manifestacija, na Balkani se održavaju i smotre folklora, sportska i kulturna dešavanja, a na jezerima takmičenja u plivanju.

SRNA