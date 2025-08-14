Zatvorena fabrika R-S Silicon kod Mrkonjić Grada, bez posla ostaje 95 radnika

Italijanska kompanija R-S Silicon zatvorila je pogon kod Mrkonjić Grada, a bez posla će ostati 95 radnika. Razlozi za gašenje proizvodnje su, kako navode, povećanje cijene električne energije i problemi na evropskom tržištu.

"Bez posla ostaje 95 radnika, a privreda bez još jednog značajnog pogona, dok vlast ne reaguje. U isto vrijeme, privredi stižu najave da bi struja, odnosno mrežarina, uskoro mogla biti još skuplja", prenosi BHRT.

U otvorenom pismu na društvenim mrežama, direktorica "Metalleghe Silicona" d.o.o. Mrkonjić Grad, Jelena Kuridža, istakla je da su u posljednje dvije godine poslovali u izuzetno teškim uslovima, uz divljajuće cijene struje i kolaps evropskog tržišta, ali da su se trudili da brinu o radnicima.

"Kako smo dostojanstveno radili, tako smo i dostojanstveno započeli proceduru otpuštanja", navela je Kuridža.

Sagovornici BHRT-a tvrde da vlast nije preduzela ništa da se problem riješi. Aktivista i bivši odbornik u SO Mrkonjić Grad, Sergej Milanović, podsjetio je da je ova kompanija ranije čak avansno uplaćivala struju kako bi pomogla Elektroprivredi RS kada je bila u problemima.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ocijenio je da je poražavajuće što ni lokalna zajednica ni Vlada RS nisu ni pokušali da nađu rješenje.

"Ne da nemate novca na računu da investirate u nove energetske objekte, nego se i zadužujete skoro na mjesečnom nivou, tražeći garancije Vlade RS, bez kojih banke ne žele da daju čak ni male kredite ili pozajmice Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima", dodao je Siniša Vukelić, glavni i odgovorni urednik portala Capital.

Podsjetimo, fabrika R-S Silicon u Mrkonjić Gradu otvorena je 2015. godine u okviru italijanske grupacije Metalleghe, uz investiciju od 80 miliona KM. U januaru 2023. ugašena je i proizvodnja u Jajcu.

