logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zatvorena fabrika R-S Silicon kod Mrkonjić Grada, bez posla ostaje 95 radnika

Zatvorena fabrika R-S Silicon kod Mrkonjić Grada, bez posla ostaje 95 radnika

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Italijanska kompanija R-S Silicon zatvorila je pogon kod Mrkonjić Grada, a bez posla će ostati 95 radnika. Razlozi za gašenje proizvodnje su, kako navode, povećanje cijene električne energije i problemi na evropskom tržištu.

Zatvorena fabrika R-S Silicon kod Mrkonjić Grada Izvor: google maps

"Bez posla ostaje 95 radnika, a privreda bez još jednog značajnog pogona, dok vlast ne reaguje. U isto vrijeme, privredi stižu najave da bi struja, odnosno mrežarina, uskoro mogla biti još skuplja", prenosi BHRT.

U otvorenom pismu na društvenim mrežama, direktorica "Metalleghe Silicona" d.o.o. Mrkonjić Grad, Jelena Kuridža, istakla je da su u posljednje dvije godine poslovali u izuzetno teškim uslovima, uz divljajuće cijene struje i kolaps evropskog tržišta, ali da su se trudili da brinu o radnicima.

"Kako smo dostojanstveno radili, tako smo i dostojanstveno započeli proceduru otpuštanja", navela je Kuridža.

Sagovornici BHRT-a tvrde da vlast nije preduzela ništa da se problem riješi. Aktivista i bivši odbornik u SO Mrkonjić Grad, Sergej Milanović, podsjetio je da je ova kompanija ranije čak avansno uplaćivala struju kako bi pomogla Elektroprivredi RS kada je bila u problemima.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ocijenio je da je poražavajuće što ni lokalna zajednica ni Vlada RS nisu ni pokušali da nađu rješenje.

"Ne da nemate novca na računu da investirate u nove energetske objekte, nego se i zadužujete skoro na mjesečnom nivou, tražeći garancije Vlade RS, bez kojih banke ne žele da daju čak ni male kredite ili pozajmice Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima", dodao je Siniša Vukelić, glavni i odgovorni urednik portala Capital.

Podsjetimo, fabrika R-S Silicon u Mrkonjić Gradu otvorena je 2015. godine u okviru italijanske grupacije Metalleghe, uz investiciju od 80 miliona KM. U januaru 2023. ugašena je i proizvodnja u Jajcu.

(MONDO/BHRT)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mrkonjić Grad firma zatvaranje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ