Banjalučanin pucao iz automatske puške kod Mrkonjić Grada, policija mu oduzela arsenal oružja (FOTO)

Pripadnici policijskih uprava Mrkonjić Grad i Banjaluka identifikovali su A.G. iz Banjaluke, koji se sumnjiči da je pucao iz automatske puške u mjestu Bjelajce kod Mrkonjić Grada.

Izvor: Ustupljena fotografija

Kako je saopšteno iz PU Mrkonjić Grad, policija je u ponedjeljak, 22. septembra, dobila saznanja da je nepoznato lice pucalo iz automatskog oružja u navedenom mjestu.

"Odmah po saznanju, a na osnovu operativnog rada na terenu i prikupljenih informacija, policijski službenici PU Mrkonjić Grad u saradnji sa policijskim službenicima PU Banjaluka pronašli su i identifikovali lice A.G. iz Banjaluke koje se može dovesti u vezu sa navedenim događajem", navodi se u saopštenju.

Prilikom pretresa stambenih prostorija, pomoćnih objekata i vozila koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla i privremeno oduzela jednu automatsku pušku, dvije lovačke puške, jedan pištolj i tri okvira za automatsku pušku.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv A.G. podnese izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

