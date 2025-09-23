logo
Banjalučanin pucao iz automatske puške kod Mrkonjić Grada, policija mu oduzela arsenal oružja (FOTO)

Banjalučanin pucao iz automatske puške kod Mrkonjić Grada, policija mu oduzela arsenal oružja (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici policijskih uprava Mrkonjić Grad i Banjaluka identifikovali su A.G. iz Banjaluke, koji se sumnjiči da je pucao iz automatske puške u mjestu Bjelajce kod Mrkonjić Grada.

Nakon pucnjave kod Mrkonjić Grada, identifikovan osumnjičeni iz Banjaluke Izvor: Ustupljena fotografija

Kako je saopšteno iz PU Mrkonjić Grad, policija je u ponedjeljak, 22. septembra, dobila saznanja da je nepoznato lice pucalo iz automatskog oružja u navedenom mjestu.

"Odmah po saznanju, a na osnovu operativnog rada na terenu i prikupljenih informacija, policijski službenici PU Mrkonjić Grad u saradnji sa policijskim službenicima PU Banjaluka pronašli su i identifikovali lice A.G. iz Banjaluke koje se može dovesti u vezu sa navedenim događajem", navodi se u saopštenju.

Prilikom pretresa stambenih prostorija, pomoćnih objekata i vozila koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla i privremeno oduzela jednu automatsku pušku, dvije lovačke puške, jedan pištolj i tri okvira za automatsku pušku.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv A.G. podnese izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

(Mondo)

