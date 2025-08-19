logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MUP RS pokreće kampanju: Registrujte oružje bez sankcija do kraja godine

MUP RS pokreće kampanju: Registrujte oružje bez sankcija do kraja godine

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske od sutra do 31. decembra organizuje javnu kampanju "Registruj oružje bez sankcije".

shutterstock_391274305.jpg Izvor: Shutterstock

Iz MUP-a je saopšteno da je cilj kampanje da upozna građane sa zakonskom mogućnošću da legalno registruju vatreno oružje - pištolj, revolver, sportsko ili lovačko oružje, a za koje nemaju dozvolu, bez dokazivanja porijekla i bez pravnih posljedica.

Povodom početka kampanje, sutra će policijski službenici Policijske uprave Banjaluka na Trgu Krajine uz podjelu letaka građanima pojasniti sve procedure u vezi sa navedenom mogućnošću.

Izjave za medije planirane su u 11.00 časova.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

oružje registracija MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ