MUP RS pokreće kampanju: Registrujte oružje bez sankcija do kraja godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske od sutra do 31. decembra organizuje javnu kampanju "Registruj oružje bez sankcije".

Izvor: Shutterstock

Iz MUP-a je saopšteno da je cilj kampanje da upozna građane sa zakonskom mogućnošću da legalno registruju vatreno oružje - pištolj, revolver, sportsko ili lovačko oružje, a za koje nemaju dozvolu, bez dokazivanja porijekla i bez pravnih posljedica.

Povodom početka kampanje, sutra će policijski službenici Policijske uprave Banjaluka na Trgu Krajine uz podjelu letaka građanima pojasniti sve procedure u vezi sa navedenom mogućnošću.

Izjave za medije planirane su u 11.00 časova.

(MONDO/Srna)