Najavljene pojačane kontrole: Na meti motociklisti, mopedisti i vozači kvadova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovaće od sutra do kraja mjeseca republičku akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača mopeda, lakog motocikla, motocikla i četvorocikla.

Izvor: Shutterstock

Iz MUP-a je saopšteno da se akcija sprovodi sa ciljem unapređenja stanja bezbjednosti saobraćaja, te smanjenja broja i posljedica saobraćajnih nezgoda, naročito onih u kojima su učesnici vozači mopeda, lakog motocikla, motocikla i četvorocikla.

Na području Srpske u periodu januar-jul ove godine, u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo sedam vozača motocikala i dva vozača mopeda.

"Apelujemo na sve učenike u saobraćaju, naročito na vozače, da poštuju saobraćajne propise, te da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima i stanju na putevima, kako bi zaštitili i sebe i druge", poručili su iz MUP-a Srpske.