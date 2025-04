Analiza MUP-a Srpske: Saobraćajne nesreće se najčešće dešavaju zbog prebrze vožnje, petkom, na magistralnom putu…

Republiku Srpsku proteklih dana potresle su vijesti o teškim saobraćajnim nesrećama sa smrtnim posljedicama u kojima je stradalo i dvoje djece, od 10 i 15 godina, dok je dvoje djece teško povrijeđeno.

Izvor: Shutterstock

Uprkos stalnim apelima iz policije da učesnici u saobraćaju budu oprezniji i tako povećaju svoju, ali i tuđu bezbjednost, broj poginulih u saobraćaju u Republici Srspkoj na godišnjem nivou se kreće oko stotinu ljudi.

Analize uviđaja iz saobraćajnih nesreća, pokazuju da je najčešći uzrok nesreća na putevima u RS – prebrza vožnja i vožnja pod uticajem alkohola, da se najviše gine na magistralnim putevima, a da se sudari najčešće dešavaju petkom u poslijepodnevnim satima, i u ljetnim mjesecima.

U 2024. godini, a što je karakteristično i za prethodne godine, najviše saobraćajnih nesreća dogodilo se na području PU Banjaluka, a najmanje na području PU Mrkonjić Grad, što je u skladu sa teritorijom koju pokrivaju, brojem stanovnika i registrovanih vozila, kao i frekvencijom u saobraćaju.

Prema starosti vozila koja su učestvovala u saobraćajkama, najbrojnija su ona stara od 12 do 16 godina (19,3%), od 20 do 24 godine (17,5%), i od 16 do 20 godina (17,4%).

Posmatrajući magistralne i regionalne putne pravce u Republici Srpskoj, tokom 2024. godine najugroženije su bile dionice Gornja Vijaka 1 – Derventa, na kojoj su lani poginule četiri osobe, Bijeljina 2 - Glavičice (troje poginulih i devet teško povrijeđenih) i Klašnice 3 – Šargovac (troje poginulih i osam teško povrijeđenih).

“U 2024. godini najveći broj saobraćajnih nesreća se dogodio u avgustu i julu, dok je najviše smrtno stradalih evidentirano u junu i avgustu. Najveći broj saobraćajnih nesreća se događa petkom (16,2 odsto), a prema časovima u toku dana u periodu od 14 do 16 časova (u 14,1 odsto slučajeva). Najčešće greške koje su doprinijele nastanku saobraćajnih nesreća su bile neprilagođena i nepropisna brzina (15,4%), nedržanje potrebnog odstojanja (14,2%), strana kretanja (11,2%) i vožnja unazad (10,2%)”, navodi se u izvještaju MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu.

Prilikom uviđaja i utvrđivanja odgovornosti, utvrđeno je da su u 13,5 odsto saobraćajnih nesreća vozači bili pod uticajem alkohola, 8,8 odsto vozači iskustvom manjim od dvije godine, 3,4 odsto nesreća su prouzrokovali vozači koji su upravljali autom prije sticanja prava na polaganje vozačkog, dok je sedam vozača prouzrokovalo sudar upravljajući vozilom pod uticajem opijata.

Kod saobraćajnih nesreća sa poginulima, skoro polovina uzroka se odnosila na prebrzu vožnju.

Prema vrsti puta, najviše nesreća se poginulima se dogodilo na magistralnim putnim pravcima (60 odsto), lokalnim putevima (14,4 odsto), regionalnim putevima (14,4 odsto)…

