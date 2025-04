Poražavajući podaci: Zbog alkohola kažnjeno 390 vozača, za pet dana 82 nesreće sa pet poginulih

Banjalučka policija objavila poražavajuće rezultate akcija u saobraćaju, kojom prilikom su vozači testirani na alkohol i brzinu. Osam osoba uhapšeno zbog narkotika.

Izvor: Shutterstock

Pripadnici policijske uprave Banjaluka su od 16. do 22. aprila evidentirali 1.378 prekršaja prekoračenja brzine, a zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola kaznili i iz saobraćaja isključili 390 vozača.

"Od ukupno registrovanih prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, čak u 147 slučajeva brzina je prekoračena od 30 do 50 km/h, a u 12 slučajeva prekoračenje brzine je bilo preko 50 km/h. Od ukupnog broja sankcionisanih vozača zbog prisustva alkohola u krvi prilikom upravljanja motornim vozilom u saobraćaju, njih 219 vozača je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 127 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 40 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg", saopštila je policija dodajući da je šest vozača odbilo testiranje na alkolhol.

Kako navode, u okviru akcije, tri vozača su uhapšena jer su upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

"Na području Policijske uprave Banjaluka tokom proteklih pet dana evidentirane su 82 saobraćajne nezgode u kojima je pet lica poginulo, a više zadobilo tjelesne povrede. Apelujemo na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise, naročito one koji se odnose na ograničenja brzine kretanja vozila, da vožnju prilagode uslovima i stanju na putevima, te da ne konzumiraju alkohol prije i za vrijeme upravljanja motornim vozilom, kako bi svoju bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika podigli na viši nivo", stoji u saopštenju.

Istovremeno, banjalučka policija u proteklih pet dana uhapsila je osam osoba zbog počinjenjenih prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga i po jedno lice zbog počinjenih prekršaja iz članova 220. i 173. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

"Kod lica A.R. i S.R. iz Banjaluke, te lica G.P. iz Republike Slovenije, pronađena je i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“. Određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“ pronađena je i oduzeta od lica N.A., A.L., B.G. i S.P. svi iz Banjaluke, dok je kod lica S.D. iz Kotor Varoši pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“ i bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „spid“", saopštila je policija.

Navode i da je V.D. iz Srpca je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Navedeno lice je prilikom kontrole putničkog vozila marke „VW “kojim je upravljalo, odbilo da se podvrgne ispitivanju na

prisustvo opojnih droga.

Apsolutnog rekordera policija je uhapsila 19.aprila, a radi se o S.J. iz Banjaluke kod kojeg j u organizmu utvrđeno čak sedam vrsta droge.

"Policijski službenici su oko 01,15 časova u Banjaluci, zaustavili putničko vozilo marke „Renault“. Navedeno lice je podvrgnuto ispitivanju na prisustvo opojnih droga, kojom prilikom je utvrđeno prisustvo opojnih droga „COC“, „OPI“, „THC 10“, „MET“, „AMP“, „MTD“ i „BZO“ u organizmu", saopšteno je.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

(Mondo)