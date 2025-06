Od sutra osjetno svježija jutra, tokom dana sunčano i toplo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice.

U BiH se sutra očekuje osjetno svježije vrijeme, a kiša ili pljuskovi mogući su tokom jutarnjih časova ponegdje na jugoistoku.

U ostalim predjelima biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, na jugu sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana sve sunčanije.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 na jugozapadu do 19 na jugu, u višim predjelima od devet stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren, povremeno pojačan vjetar, u Hercegovini uveče jak, sjevernih smjerova.

Narednih dana u Republici Srpskoj očekuju se svježa jutra, ali će tokom dana biti pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 33 stepena Celzijusova.

Poslije svježeg jutra, u utorak, 10. juna, očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i postepeno toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 18, u višim predjelima od šest, a dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Pretežno sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost nastavlja se i u srijedu i četvrtak, 11. i 12. juna.

Jutarnja temperatura vazduha u srijedu će biti od 11 do 16, na jugu do 18, u višim predjelima od osam, a dnevna od 28 do 33, a u višim predjelima od 23 stepena Celizjusova.

U četvrtak jutarnja temperatura će biti od 12 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima od devet, dnevna od 28 do 33, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U BiH danas preovladava pretežno sunčano vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najtoplije u 14.00 časova bilo je u Višegradu gdje je izmjereno 35 stepeni, a samo stepen manje u Doboju, Brčkom i Rudom.

Na Čemernu su izmjerena 23 stepena, u Kalinoviku 25, u Gacku i na Han Pijesku 27, u Kneževu 28, na Sokocu 29, u Mrkonjić Gradu 30, u Trebinju, Bileći, Srpcu i Bihaću 31, u Novom Gradu, Šipovu, Tuzli i Mostaru 32, u Banjaluci, Bijeljini, Prijedoru, Foči, Srebrenici, Ribniku i Sarajevu 33 stepena Celzijusova.

