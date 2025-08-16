MUP RS: U Srpskoj u sedam mjeseci evidentirano 51 krivično djelo seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske u proteklih sedam mjeseci evidentiralo je 51 krivično djelo protiv polnog integriteta i seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dok je u istom periodu prošle godine zabilježen jedan slučaj više.

Riječ je o 25 krivičnih djela protiv polnog integriteta, 12 se odnosilo na polno uznemiravanje, bilo je šest silovanja, tri krivična djela navođenja na prostituciju, u dva slučaja počinjene su bludne radnje i zloupotreba fotografije i video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja.

"U oblasti krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta evidentirano je 26 krivičnih djela, što je za četiri manje u odnosu na isti period prošle godine", navode iz MUP-a Srpske.

Počinjeno je 10 krivičnih djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, a u 12 slučajeva djeca su iskorištena za pornografiju.

"Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina evidentirana je u tri slučaja, a jedno krivično djelo počinjeno je i iskorištavanjem kompjuterske mreže", dodaju iz MUP-a.

Iz MUP-a podsjećaju da broj pedofila evidentiranih u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ne mogu javno da saopšte, te da ti podaci mogu biti ustupljeni sudovima, javnim tužilaštvima i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica upisanog u registar.

"Podatke iz registra mogu dobiti i organi, ustanove, institucije i udruženja koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ako za to postoji opravdan interes", pojašnjavaju iz MUP-a.

Lica pravosnažno osuđena za seksualnu zloupotrebu i iskorištavanje djece, navode iz Ministarstva, dužna su da se nakon izdržane kazne zatvora u roku od 15 dana jave policiji u mjestu prebivališta, a obavezni su da to čine i svakih šest mjeseci od dana izdržane kazne.

Ova lica obavezna su da policiju obavijeste i o svakom putovanju van mjesta prebivališta, odredištu i dužini trajanja putovanja najkasnije 24 časa prije putovanja, te da u roku od tri dana prijave svaku promjenu ličnih podataka, o čemu se obavještava organizaciona jedinica MUP-a nadležna za vođenje registra.

"S ciljem zaštite bezbjednosti djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, utvrđuje se obaveza da se počinioci ovih krivičnih djela uzdržavaju od posjećivanja mjesta na kojim se okupljaju djeca, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, igraonice, dječije manifestacije i slično", ističu iz MUP-a.

Iz Ministarstva napominju da su propisane sankcije za nepoštovanje zakonskih odredaba, i to novčana kazna od 1.000 KM do 5.000 KM ili kazna zatvora od 30 do 60 dana ukoliko lice upisano u registar ne izvrši neku od navedenih obaveza.

Iz MUP-a naglašavaju da sve ustanove, institucije i udruženja koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom imaju obavezu da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, zatraže od nadležnog organa podatak da li je to lice upisano u registar.

Kazne za odgovorna lica koja ne zatraže taj podatak su od 8.000 KM do 15.000 KM, navode iz MUP-a.

