Mrkonjić Grad odao počast žrtvama: Služen pomen za 2.214 ubijenih Srbija u agresiji na zapadnokrajiške opštine

U okviru obilježavanja 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština koji su počinili pripadnici hrvatskih oružanih snaga i Armije RBiH kod centralnog spomenika poginulim borcima na Trgu srpske vojske u Mrkonjić Gradu je služen pomen i položeni vijenci.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Združene snage Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane Armije BiH, potpomognute dejstvima NATO-a, izvršile su u septembru i oktobru agresiji na 13 zapadnokrajiških opština - Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, tokom agresije ubijeno je 2.214 lica srpske nacionalnosti, sa vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 Srba, te opljačkana pokretna imovina, a nepokretna uništena.

Među ubijenim je 753 srpskih civila, od kojih se 149 vode kao nestali, kao i 1.461 pripadnik Vojske Republike Srpske, od kojih se njih 79 još vode kao nestali.

Na područiju zapadnokrajiških opština pronađena je 41 masovna grobnica sa ukupno 1.112 tijela. Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu i iz nje je ekshumirano 181 tijelo.

Za počinjene zločine, uprkos brojnim dokazima, niko nije adekvatno kažnjen.

U ime institucija Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, a u ime Srbije generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Cvijeće su položili predstavnici republičke i opštinskih organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije Republike Srpspke, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata Saveza logoraša i Saveza ratnih vojnih invalida.

Kod spomen-obilježja cvijeće su položili narodni poslanici, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH.