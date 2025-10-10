logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mrkonjić Grad odao počast žrtvama: Služen pomen za 2.214 ubijenih Srbija u agresiji na zapadnokrajiške opštine

Mrkonjić Grad odao počast žrtvama: Služen pomen za 2.214 ubijenih Srbija u agresiji na zapadnokrajiške opštine

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

U okviru obilježavanja 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština koji su počinili pripadnici hrvatskih oružanih snaga i Armije RBiH kod centralnog spomenika poginulim borcima na Trgu srpske vojske u Mrkonjić Gradu je služen pomen i položeni vijenci.

Mrkonjić Grad odao počast žrtvama: Služen pomen za 2.214 ubijenih Srbija u agresiji na zapadnokrajiške opštine Izvor: Srna/Biljana Šajin

Združene snage Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane Armije BiH, potpomognute dejstvima NATO-a, izvršile su u septembru i oktobru agresiji na 13 zapadnokrajiških opština - Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, tokom agresije ubijeno je 2.214 lica srpske nacionalnosti, sa vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 Srba, te opljačkana pokretna imovina, a nepokretna uništena.

Među ubijenim je 753 srpskih civila, od kojih se 149 vode kao nestali, kao i 1.461 pripadnik Vojske Republike Srpske, od kojih se njih 79 još vode kao nestali.

Na područiju zapadnokrajiških opština pronađena je 41 masovna grobnica sa ukupno 1.112 tijela. Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu i iz nje je ekshumirano 181 tijelo.

Za počinjene zločine, uprkos brojnim dokazima, niko nije adekvatno kažnjen.

U ime institucija Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, a u ime Srbije generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Cvijeće su položili predstavnici republičke i opštinskih organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije Republike Srpspke, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata Saveza logoraša i Saveza ratnih vojnih invalida.

Kod spomen-obilježja cvijeće su položili narodni poslanici, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mrkonjić Grad Krajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ