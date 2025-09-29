logo
Sezona je gljiva, Mondo donosi savjete: Na Lisini smo pronašli vrganje, lisičarke, ali i halucinogene i smrtonosne vrste

Autor Brankica Spasenić
0

Početak jeseni i nekoliko kišnih dana mnoge je građane zatvorilo u kuće i stanove, a napolje izvuklo ljubitelje gljiva jer je upravo u ovom periodu vrhunac sezone gljivarenja.

Dani gljiva na Balkani Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Naše šume obiluju brojnim vrstama gljiva, od visokokvalitetnih jestivih, do onih koje sadrže halucinogene i otrovne supstance, koje u nekim slučajevima mogu biti i smrtonosne.

U nedjelju smo prisustvovali Danima gljiva na Balkani kod Mrkonjić Grada, te obišli planinu Lisina, gdje smo pronašli ukusne klasike poput vrganja, kao i rujnice, sunčanice i lisičarke, ali i više vrsta otrovnih gljiva.

Na našim prostorima je do sada određeno oko 1.800 vrsta, a stručnjaci tvrde da smo jedno od najboljih gljivarskih područja u Evropi.

One koji prvi put kreću u naše šume u branje gljiva, ali i one koji se smatraju iskusnijima, treba podsjetiti na nekoliko osnovnih pravila – možete brati sve vrste, ali jesti samo one za koje ste 100 odsto sigurni da su jestive.

Najbolje lokacije su hladna i vlažna područja, a korpe će vam biti punije ako krenete u rano jutro ili pred sumrak. Berite cijelu gljivu, a ako ste u “pohodu” na najkvalitetnije, druge ne uništavajte i ne gazite.

Radoslav Gašić, koji se 48 godina bavi sakupljanjem i determinacijom gljiva za Mondo je naveo savjete koje bi dao početnicima.

“Savjetovao bi im da u branje ipak ne idu sami nego sa nekim iskusnim, da se ograniče na manji broj kvalitetnih vrsta, kao i da nauče desetak vrsta najboljih gljiva. Ne moraju sve odjednom, ali sa svakim izlaskom da se posvete jednoj ili dvije vrste”, istakao je Gašić.

Dodao je da za neke gljive koje smo takođe pronašli na Lisini, uopšte nije pitanje da li su otrovne, nego samo koliku količinu ste uzeli, dok je za neke otrovnjače sa ovog područja karakteristično da ljudima koji su ih konzumirali daju osjećaj “nadnaravnih moći”, pa se dešavalo da skoče sa velike visine ili prođu kroz crveno na semaforu vjerujući da mogu poletjeti.

(MONDO)

