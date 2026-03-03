Buktinja u splitskom zatvoru,13 osoba hitno hospitalizovano

U požaru u zatvoru na Bilicama u Splitu povrijeđeno je 13 osoba, među kojima su zatvorenici i policajci.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U Hrvatskoj, u zatvoru na Bilicama u Splitu planuo je požar u ponedeljak oko 18.30, a povrijeđeno je 13 osoba. Kako prenosi HRT, povrijeđeni su se nagutali dima, ali niko nema opekotine i nije riječ o težim povredama.

"U bolnicu je dovezeno osam osoba. Medicinska obrada je u toku. Prema prvim informacijama reč je o inhalacijskim povredama", rekla je portparol KBC Split Kristina Bitanga.

Nakon prve grupe od osam nastradalih, pomoć je zatražilo još pet osoba, a nezvanično se saznaje da je od ukupno 13 povređenih navodno šest pravosudnih policajaca i sedam zatvorenika. Požar su ugasili splitski vatrogasci.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je planuo u jednoj ćeliji gde se zapapalilo nekoliko madraca i garderoba.

(Euronews/Mondo)