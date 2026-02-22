Kraj partijanja u Splitu? Zabrana noćne prodaje alkohola već od ovog ljeta menja pravila igre

Nakon pooštravanja kazni u Dubrovniku i ograničenja buke na Hvaru, Hrvatska nastavlja obračun sa party turizmom. Evo šta nove mjere znače za posjetioce i ugostitelje.

Izvor: Shutterstock/ Oleksiy Oleksyuk

Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj sprema nova ograničenja u prodaji alkohola kako bi stala na put sve izraženijem problemu noćnog partijanja na ulicama.

Primorski grad Split planira da već ovog ljeta uvede mjere kojima bi se smanjio broj pijanih turista koji narušavaju mir i kvalitet života lokalnog stanovništva.

Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je za hrvatske medije da se "pojavljuju situacije koje ugrožavaju bezjbednost i kvalitet života lokalaca".

Zabrana prodaje alkohola tokom noći

Gradski odbornici podnijeli su predlog da se u dijelovima Splita sa velikom koncentracijom klubova, barova i prodavnica koje rade cijele noći zabrani prodaja alkohola u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima.

Prema prijedlogu, alkohol se ne bi prodavao od 20 časova uveče do 6 sati ujutru. Ograničenje bi važilo za prodavnice i specijalizovane radnje za prodaju pića, ali ne i za klubove i restorane, što znači da bi turisti i dalje mogli da konzumiraju alkohol u ugostiteljskim objektima sa dozvolom za rad.

Nove mjere mogle bi da stupe na snagu već tokom predstojeće ljetnje sezone, a gradonačelnik je nagovijestio da bi, ukoliko se pokažu efikasnim, mogle biti proširene i na druge dijelove grada.

Od Party destinacije ka porodičnom turizmu

Prema riječima Darija Šarića, direktora agencije za iznajmljivanje luksuznih vila VIP Holiday Booker sa sjedištem u Splitu, grad je prethodnih godina djelimično njegovao imidž destinacije za provod.

"Hrvatski turizam sada aktivno radi na promeni tog imidža, sa fokusom na bogato kulturno nasljeđe, prirodne ljepote i porodično okruženje“, ističe Šarić.

Cilj novih mjera, kako navodi, nije da se "zabava zabrani“, već da se konzumacija alkohola i pijano ponašanje izmeste sa javnih površina u za to predviđene prostore, uz podsticanje odgovornog ponašanja.

Hrvatska već pooštrila kazne

Hrvatska već primjenjuje stroga pravila protiv neprimerenog ponašanja turista.

U mnogim gradskim jezgrima, uključujući Dubrovnik i Split, moguće su kazne na licu mjesta i do 700 evra za konzumiranje alkohola ili droge na javnim površinama, uriniranje ili povraćanje na ulici, kao i šetnju bez majice ili u kupaćem kostimu kroz grad.

Za narušavanje javnog reda i mira, uključujući tuče, verbalne sukobe i pijano ponašanje, kazne mogu dostići i 4.000 evra.

Posebno je kažnjivo i uklanjanje periski, strogo zaštićene i kritično ugrožene vrste školjki važne za mediteranski ekosistem, kazna iznosi 67 evra po primerku.

Prošle godine i ostrvo Hvar, poznato po bogatom noćnom životu, preduzelo je korake ka suzbijanju antisocijalnog ponašanja.

Grad Hvar zadržao je ljetnja ograničenja buke na 85 decibela, što je nivo bučnosti prosječnog restorana, čime su pogođeni brojni popularni klubovi na otvorenom, ali i restorani koji organizuju svadbe na otvorenom.

Split se sada pridružuje trendu hrvatskih destinacija koje pokušavaju da pronađu ravnotežu između turističke zarade i kvaliteta života lokalnog stanovništva, šaljući jasnu poruku da je era nekontrolisanog party turizma pri kraju.

(EUpravo zato/euronews.com)