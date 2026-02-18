logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pljuštaće kazne: Popularno hrvatsko ljetovalište uvodi zabranu prodaje alkohola

Pljuštaće kazne: Popularno hrvatsko ljetovalište uvodi zabranu prodaje alkohola

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Popularno mjesto u Hrvatskoj sprema se da zabrani prodaju alkohola kasno uveče zbog problema koje izazivaju pijani turisti.

Split uvodi zabranu prodaje alkohola Izvor: Shutterstock/Anton Vierietin/Radoslaw Maciejewski

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta podnio je prijedlog za zabranu alkohola Zakonu o trgovini i ugostiteljstvu. Planirana ograničenja bi značila da se alkohol ne može prodavati između 20 časova i 6 časova ujutru.

Prijedlozi, koji bi trebalo da stupe na snagu već ovog ljeta, predstavljaju odgovor na to da se u nekim dijelovima centra grada, uključujući barove i noćne klubove, dešava talas "neprihvatljivog" ponašanja, prema riječima gradonačelnika.

"Upravo se ovdje javljaju situacije koje narušavaju bezbjednost i kvalitet života stanara", rekao je Tomislav, a prenosi Daily Mail.

Darijo Šarić, izvršni direktor agencije za iznajmljivanje luksuznih vila VIP Holiday Booker, objasnio je zašto je zabrana potrebna.

"Prethodnih godina, Split je možda težio ka imidžu destinacije za zabavu... Međutim, hrvatski turizam sada aktivno mijenja brend kako bi se udaljio od te reputacije, fokusirajući se umjesto toga na naše bogato kulturno nasljeđe, prirodne ljepote i porodično okruženje", rekao je Darijo za Mirror.

"Ove mjere su osmišljene da podstaknu odgovorno pijenje, a ne da zaustave zabavu", dodao je.

Split nije prva lokacija u Hrvatskoj koja je uvela ograničenja u vezi sa alkoholom.

Još 2017. godine, hrvatsko ostrvo Hvar, koje je poznato po zabavi, pokrenulo je oštre mjere protiv pijanih turista prijeteći im ogromnim kaznama. U centru grada postavljeni su znakovi sa natpisom "Uštedite novac i uživajte u Hvaru“, sa detaljima o prekršajima i odgovarajućim novčanim kaznama, od kojih je najveća, od 700 evra, bila za pijenje u javnosti. 

 (Nova.rs/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

split Hrvatska alkohol

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ