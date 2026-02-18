Pljuštaće kazne: Popularno hrvatsko ljetovalište uvodi zabranu prodaje alkohola

Popularno mjesto u Hrvatskoj sprema se da zabrani prodaju alkohola kasno uveče zbog problema koje izazivaju pijani turisti.

Izvor: Shutterstock/Anton Vierietin/Radoslaw Maciejewski

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta podnio je prijedlog za zabranu alkohola Zakonu o trgovini i ugostiteljstvu. Planirana ograničenja bi značila da se alkohol ne može prodavati između 20 časova i 6 časova ujutru.

Prijedlozi, koji bi trebalo da stupe na snagu već ovog ljeta, predstavljaju odgovor na to da se u nekim dijelovima centra grada, uključujući barove i noćne klubove, dešava talas "neprihvatljivog" ponašanja, prema riječima gradonačelnika.

"Upravo se ovdje javljaju situacije koje narušavaju bezbjednost i kvalitet života stanara", rekao je Tomislav, a prenosi Daily Mail.

Darijo Šarić, izvršni direktor agencije za iznajmljivanje luksuznih vila VIP Holiday Booker, objasnio je zašto je zabrana potrebna.

"Prethodnih godina, Split je možda težio ka imidžu destinacije za zabavu... Međutim, hrvatski turizam sada aktivno mijenja brend kako bi se udaljio od te reputacije, fokusirajući se umjesto toga na naše bogato kulturno nasljeđe, prirodne ljepote i porodično okruženje", rekao je Darijo za Mirror.

"Ove mjere su osmišljene da podstaknu odgovorno pijenje, a ne da zaustave zabavu", dodao je.

Split nije prva lokacija u Hrvatskoj koja je uvela ograničenja u vezi sa alkoholom.

Još 2017. godine, hrvatsko ostrvo Hvar, koje je poznato po zabavi, pokrenulo je oštre mjere protiv pijanih turista prijeteći im ogromnim kaznama. U centru grada postavljeni su znakovi sa natpisom "Uštedite novac i uživajte u Hvaru“, sa detaljima o prekršajima i odgovarajućim novčanim kaznama, od kojih je najveća, od 700 evra, bila za pijenje u javnosti.

(Nova.rs/Mondo)