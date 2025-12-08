Rusi sve manje piju: Oborili rekord iz 1998.

Potrošnja alkohola u Rusiji opala je u novembru i približila se najnižem nivou, a najmanja konzumacija zabilježena je na Sjevernom Kavkazu, prenijeli su danas ruski mediji.

Izvor: Shutterstock

Rusi su postepeno počeli da smanjuju potrošnju alkohola u aprilu, a novembarska potrošnja iznosila je 7,63 litra, prenosi agencija RIA Novosti.

Tako niske brojke posljednji put su zabilježene 1997-1998. godine, kada je potrošnja po glavi stanovnika bila 7,6 litara u periodu od dvije godine.

Najmanje alkohola konzumira se na Sjevernom Kavkazu - u Čečeniji je potrošnja bila samo 0,11 litara po osobi, u Ingušetiji 0,63 litra, u Dagestanu 0,89 litara, u Kabardino-Balkariji 2,16 litara, a u Karačaj-Čerkesiji 2,59 litara.

Prosječan stanovnik Moskve u novembru je potrošio 4,76 litara alkohola, dok je u Sankt Peterburgu prosjek bio 6,28 litara.

U Novosibirskoj oblasti je u posljednjih 12 mjeseci potrošeno 8,35 litara po osobi, a u Sverdlovskoj oblasti 10,34 litra.