logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi sve manje piju: Oborili rekord iz 1998. 1

Rusi sve manje piju: Oborili rekord iz 1998.

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Potrošnja alkohola u Rusiji opala je u novembru i približila se najnižem nivou, a najmanja konzumacija zabilježena je na Sjevernom Kavkazu, prenijeli su danas ruski mediji.

Zima u Moskvi Izvor: Shutterstock

Rusi su postepeno počeli da smanjuju potrošnju alkohola u aprilu, a novembarska potrošnja iznosila je 7,63 litra, prenosi agencija RIA Novosti.

Tako niske brojke posljednji put su zabilježene 1997-1998. godine, kada je potrošnja po glavi stanovnika bila 7,6 litara u periodu od dvije godine.

Najmanje alkohola konzumira se na Sjevernom Kavkazu - u Čečeniji je potrošnja bila samo 0,11 litara po osobi, u Ingušetiji 0,63 litra, u Dagestanu 0,89 litara, u Kabardino-Balkariji 2,16 litara, a u Karačaj-Čerkesiji 2,59 litara.

Prosječan stanovnik Moskve u novembru je potrošio 4,76 litara alkohola, dok je u Sankt Peterburgu prosjek bio 6,28 litara.

U Novosibirskoj oblasti je u posljednjih 12 mjeseci potrošeno 8,35 litara po osobi, a u Sverdlovskoj oblasti 10,34 litra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Moskva Rusija alkohol

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Sto ste postavili sliku ove Bule?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ