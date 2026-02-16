Pretukli vršnjaka u podzemnom prolazu: Uhapšena četiri maloljetnika u Splitu

Četiri maloljetnika upućena su u pritvor zbog sumnje da su u Splitu napali vršnjaka, te pobjegli nakon što su ih građani primijetili.

Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Maloljetnik je napadnut u petak, 13. februara, u 20.30 časova u gradskom podzemnom prolazu.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren, a napadnuti maloljetnik prevezen je u bolnicu. On je nakon pregleda pušten na kućno liječenje.

Policajci su odmah pokrenuli istragu i ubrzo utvrdili identitet osumnjičenih. Sva četvorica pronađena su još iste večeri, te su u pratnji roditelja dovedena u policijsku stanicu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, maloljetnici su uz krivičnu prijavu predati pritvorskom nadzorniku.

Oni su osumnjičeni da su počinili krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje, prenose hrvatski mediji.

(Srna)