Pretukli vršnjaka u podzemnom prolazu: Uhapšena četiri maloljetnika u Splitu

Pretukli vršnjaka u podzemnom prolazu: Uhapšena četiri maloljetnika u Splitu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Četiri maloljetnika upućena su u pritvor zbog sumnje da su u Splitu napali vršnjaka, te pobjegli nakon što su ih građani primijetili.

Četiri maloljetnika uhapšena u Splitu Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Maloljetnik je napadnut u petak, 13. februara, u 20.30 časova u gradskom podzemnom prolazu.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren, a napadnuti maloljetnik prevezen je u bolnicu. On je nakon pregleda pušten na kućno liječenje.

Policajci su odmah pokrenuli istragu i ubrzo utvrdili identitet osumnjičenih. Sva četvorica pronađena su još iste večeri, te su u pratnji roditelja dovedena u policijsku stanicu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, maloljetnici su uz krivičnu prijavu predati pritvorskom nadzorniku.

Oni su osumnjičeni da su počinili krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje, prenose hrvatski mediji. 

(Srna)

