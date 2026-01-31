Policija identifikovala maloljetnike koji su oštetili dječiji park u Boriku

Banjalučka policija identifikovala je dva maloljetnika koja se dovode u vezu sa oštećenjem inventara dječijeg parka "Akvana" u banjalučkom naselju Borik, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Grad Banjaluka

Iz Uprave podsjećaju da je nadležnoj policijskoj stanici prijavljeno da su nepoznata lica oštetila ovaj dječiji park 24. januara.

Policija je obavijestila dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva, koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

(Srna)