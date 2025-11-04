logo
Pijana Banjalučanka osumnjičena da je oštetila šest parkiranih vozila

Pijana Banjalučanka osumnjičena da je oštetila šest parkiranih vozila

Autor Brankica Spasenić
0

Policija je juče uhapsila Banjalučanku J. J. (46) zbog sumnje da je počinila krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Pijana Banjalučanka osumnjičena da je oštetila šest parkiranih vozila Izvor: Shutterstock

Ona se sumnjiči da je 30. oktobra, a potom 1. novembra ove godine, oštetila ukupno šest parkiranih vozila u Banjaluci na dvije odvojene lokacije, a koje je, kako saznajemo, izgrebala.

Osumnjičena Banjalučanka je identifikovana i uhapšena dva dana nakon posljednjeg vandalskog čina, a u tom trenutku kod nje je utvrđeno 1,68 promila alkohola u organizmu.

O događaju je upoznato Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

(Mondo)

