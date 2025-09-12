Nakon vandalizma u Zenici: Vlada ZDK nudi obnovu uništenih spomenika na pravoslavnom groblju

Vlada Zeničko-dobojskog kantona spremna je da finansira sanaciju oštećenih nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u mjestu Pečuj kod Zenice nakon što se utvrdi vrijednost štete, te sprovedu potrebne procedure

Izvor: Facebook

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da je ovaj necivilizacijski čin usmjeren protiv suživota, te izrazio uvjerenje da će policija ubrzo pronaći počinioce, kao i da će biti najstrože kažnjeni, saopšteno je iz Kantonalne Vlade.

Pivić je i najoštrije osudio skrnavljenje pravoslavnog groblja.

Na pravoslavnom groblju u selu Pečuj, dva kilometra od centra Zenice, uništeno je 60 nadgrobnih spomenika

Međureligijsko vijeće: Hitno pronaći počinioce

Međureligijsko vijeće BiH ocijenilo je da je skrnavljenje nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Pečuju kod Zenice čin vandalizma i duboko poniženje za porodice čiji su najmiliji tu sahranjeni, te pozvalo nadležne da hitno pronađu i kazne počinioce i na taj način pošalju poruku da u ovom društvu nema mjesta za nasilje, netrepeljivost i mržnju.

"Naša obaveza kao vjernika i građana jeste da čuvamo i poštujemo jedni druge, da branimo svetinje svakog čovjeka i zajedno gradimo društvo u kojem će svako biti siguran u svojoj vjeri, tradiciji i identitetu", saopšteno je iz Međuregilijskog vijeća BiH.

U saopštenju se navodi da svako skrnavljenje svetih mjesta, bez obzira na to kojoj vjeri ili zajednici pripadaju, doprinosi narušavanju povjerenja u društvu.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović izjavio je ranije Srni ga je o uništavanju spomenika obavijestio sveštenik i da se na fotografijama može vidjeti da je počinjen vandalizam uz upotrebu fizičke snage.

"Problem je što je groblje udaljeno dva kilometra od centra Zenice gdje policija ima pristup, a da niko ništa nije primijetio, već otac /Marko/ Maleš", rekao je Radanović.

Srna/Mondo