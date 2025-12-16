logo
Drama u Plužinama: Pijan oteo i pretukao jedanaestogodišnjaka

Autor Dušan Volaš
0

Policija je uhapsila muškarca iz Plužina čiji su inicijali G.A. (42) zbog sumnje da je oteo jedanaestogodišnjaka i nanio mu povrede.

Hapšenje u Crnoj Gori: Muškarac silom odveo maloljetnika u stan i povrijedio ga Izvor: Shutterstock

Muškarac se sumnjiči da je pijan silom odveo maloljetnika u stan, gdje mu je nanio povrede i prijetio mu, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Utvrđeno je da je G.A. imao 1,85 promila alkohola u krvi.

Maloljetnik je odvezen u zdravstvenu ustanovu, gdje su ljekari konstatovali da je lakše povrijeđen.

O događaju je upoznat tužilac u Nikšiću, koji se izjasnio da se u radnjama G.A. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom protipravno lišenje slobode.

