Ranjena dvojica: Obračun kriminalnih grupa u Nikšiću, policija blokirala grad

Dva lica, pripadnici organizovane kriminalne grupe, ranjena su iz vatrenog oružja u ugostiteljskom objektu u Nikšiću, nakon čega je policija blokirala grad, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Lica čiji su inicijali A.M. i M.J. ranjena su sinoć oko 22.30 časova, kada je na njih pucalo nepoznato lice, nakon čega su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Policija preduzima intenzivne aktivnosti na identifikaciji počinioca ovoga djela i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"U ovom trenutku ne možemo potvrditi da je ovaj događaj povezan sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa, dok ne bude prikupljeno više informacija i dok ne budu utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je djelo izvršeno", navedeno je u saopštenju.

Iz Uprave policije podsjećaju da je jedno od oštećenih lica tokom ove godine imalo sukob sa navijačkim grupacijama u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, zbog čega se nalazio u pritvoru i protiv njega je u toku krivični postupak.