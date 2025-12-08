Video postao viralan: Odmaraju nasred puta – divlje svinje "zauzele" Sutomore (VIDEO)

Snimak divljih svinja u Sutomoru privukao je pažnju na mrežama, a građani su u komentarima izrazili bijes i zabrinutost.

Izvor: Facebook/Bar na dlanu/Screenshot

Više divljnih svinja primijećeno je kako luta Sutomorem, a na mrežama se pojavio snimak ovih životinja koje leže nasred ulice.

Snimak je izazvao burne reakcije, a građani su u komentarima izrazili zabrinutost navodeći da ovakve scene postaјu sve učestaliјe i da predstavljaјu rizik za pješake i vozače.

Uputili su apel nadležnim službama da hitno reaguјu i pronađu traјno rješenje za problem sve češćeg poјavljivanja divljih životinja u naseljenim mjestima.

"Ja stvarno ne mogu da shvatim to??? Gdje su komunalna inspekcija??? Ovo su vlasničke svinje, bez nadzora vlastnika, zašto???? Kopaju gazone, prevrću kante sa smećem, mogu da izađu na put i udare nekog i šta onda", pita se jedna žena na Fejsbuku.

Bilo je i onih koji su rekli da u ovome ne vide problem.

"Meni su baš simpatične. Ne vidim da rovare. Odmaraju i one", napisala je druga osoba.

Za sada nema prijava da su ove divlje svinje napale neku osobu.

Da li su divlje svinje opasne?

Stručnjaci navode da divlja svinja nije agresivna i da neće prva napasti ljude. Potrebno je da građani, kada naiđu na divlje svinje, pojedinačno ili u grupama budu staloženi, smireni, da im ne prilaze i da ih ne izazivaju.

(MONDO)