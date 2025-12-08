logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Video postao viralan: Odmaraju nasred puta – divlje svinje "zauzele" Sutomore (VIDEO)

Video postao viralan: Odmaraju nasred puta – divlje svinje "zauzele" Sutomore (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Snimak divljih svinja u Sutomoru privukao je pažnju na mrežama, a građani su u komentarima izrazili bijes i zabrinutost.

divlje svinje "zauzele" Sutomore Izvor: Facebook/Bar na dlanu/Screenshot

Više divljnih svinja primijećeno je kako luta Sutomorem, a na mrežama se pojavio snimak ovih životinja koje leže nasred ulice. 

Snimak je izazvao burne reakcije, a građani su u komentarima izrazili zabrinutost navodeći da ovakve scene postaјu sve učestaliјe i da predstavljaјu rizik za pješake i vozače.

Uputili su apel nadležnim službama da hitno reaguјu i pronađu traјno rješenje za problem sve češćeg poјavljivanja divljih životinja u naseljenim mjestima.

"Ja stvarno ne mogu da shvatim to??? Gdje su komunalna inspekcija??? Ovo su vlasničke svinje, bez nadzora vlastnika, zašto???? Kopaju gazone, prevrću kante sa smećem, mogu da izađu na put i udare nekog i šta onda", pita se jedna žena na Fejsbuku.

Bilo je i onih koji su rekli da u ovome ne vide problem.

"Meni su baš simpatične. Ne vidim da rovare. Odmaraju i one", napisala je druga osoba.

Za sada nema prijava da su ove divlje svinje napale neku osobu. 

Da li su divlje svinje opasne?

Stručnjaci navode da divlja svinja nije agresivna i da neće prva napasti ljude. Potrebno je da građani, kada naiđu na divlje svinje, pojedinačno ili u grupama budu staloženi, smireni, da im ne prilaze i da ih ne izazivaju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

divlja svinja Sutomore Crna Gora divlje životinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ