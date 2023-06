U Zagrebu viđene divlje zvijeri: Stigle do dječijih igrališta

U Zagrebu su viđene divlje svinje, a osim na Maksimiru i Dotrščini, gdje su viđani posljednjih godina, sada ih se moglo vidjeti i u drugim dijelovima grada.

Divlje svinje prošetale su dalje od Parka prirode "Medvednica" (Zagrebačka gora čije se šume spuštaju do centra Zagreba), sve do dječjeg igrališta u Ulici Vlade Gotovca u Španskom naselju i do bolnice na Jankomiru.