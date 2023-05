Uspostavljen redovan let za Zagreb, Mostar daje milion KM

Današnjim letom za Zagreb su službeno ponovno uspostavljeni redovni letovi između Mostara i glavnog grada Republike Hrvatske koji će saobraćati tri puta sedmično.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić je naglasio kako ovu liniju "ne treba gledati samo kao liniju Između Mostara i Zagreba nego kao let do mreže evropski aviolinija".

Vršilac dužnosti direktora mostarskog aerodroma Marko Đuzel je rekao da tokom ove godine očekuje 20 do 25 hiljada putnika što je za mostarski aerodrom povećanje od 150 posto, prenose mostarski mediji.

Za uspostavu redovne linije na kojoj će saobraćati "Croatia Airlines", je Grad Mostar izdvojio milion KM iz gradske kase u cilju da se stanovnicima Hercegovine vezom s aerodromom u glavnom gradu Hrvatske omogući povezivanje sa evropskom mrežom letova.

Mostar Bus je uveo besplatnu autobusku liniju na relaciji između grada Mostara i Aerodroma Mostar, koja će biti dostupna svim putnicima, a satnice su prilagođene dolascima i odlascima aviona.

Letovi će ponedjeljkom i petkom iz Mostara polaziti u 6.00 sati, te srijedom u 13.05, dok su polasci iz Zagreba srijedom u 11.25 sati, a četvrtkom i nedjeljom u 23.00 sata.

Putnike će prevoziti avionom Dash 8-Q4 "Croatia Airlines", a let traje jedan sat i pet minuta, te će putnicima iz Mostara omogućujući spajanje na letove "Croatia Airlinesa" prema 25 evropskih odredišta.

Osnovna cijena povratne karta je 119 evra, dok je jednosmjerna karta prema Zagrebu 89 evra, a prema Mostaru 10 evra više. Posljednji let između dva grada "Croatia Airlines" je imao do početka pandemije koronavirusa u martu 2020. godine, nakon čega je mostarski aerodrom ostao bez redovnih letova sve do danas.