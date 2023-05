Dodik o gasovodu iz Srbije i nedolasku u Mostar: "Kad sam vidio da treba da sjedim za stolom s Kristijanom Šmitom..."

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska nema ništa protiv stavljanja južne gasne konekcije na dnevni red sjednice Savjeta ministara, ali da se na sjednicama izostavlja tačka o gasovodu iz Srbije, što nije dogovor i ne može biti.

"Na zadnjem radnom sastanku s predstavnicima `trojke` rečeno je da razvojni projekti neće biti zaustavljani. A jedan od razloga zašto nije održana posljednja sjednica Savjeta ministara je upravo tačka dnevnog reda o gasovodu. Onda se nakon toga dodaju druge tačke dnevnog reda, a ta konekcija izostavi. To nije dogovor i ne može biti. Sada ide njihova priča o južnoj konekciji, to je samo novo uslovljavanje. Ali, mi nemamo ništa protiv stavljanja te južne konekcije na dnevni red sjednice Savjeta ministra", napisao je Dodik na "Tviteru".

On je naglasio da priča o gasovodu iz Srbije traje već 15 godina, te da se zna da nivo BiH treba da da formalnu saglasnost za dodirnu tačku.

"/Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elemdin/ Konaković pojašnjava da je to voluntarizam Republike Srpske, što nije tačno u pogledu voluntarizma. Svih ovih godina pokušavali smo da se dobije formalna saglasnost za gasovod i dalje ne razumijemo zašto ne može. Po tom pitanju isto je bilo još od Zlatka Lagumdžije pa do danas", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da Konaković tvrdi da je za dogovor, a onda mimo bilo kakvog dogovora nameće stav kako će BiH glasati u Savjetu Evrope o takozvanom Kosovu, ili kako da se glasa u UN bez konsultacija s Predsjedništvom BiH.

"To nije dogovor, već kršenje dogovora", rekao je Dodik.

Kada je riječ o zakonu o spoljnim poslovima, Dodik je istakao da ga BiH nikad nije imala i da o tome treba da se dogovara.

"Konaković spominje i zakon o VSTS-u, koji je problematičan i on predstavlja jedan od prijedloga Evropske komisije iz 14 prioriteta. Ali kako to da se iz prioriteta izdvaja samo ono što odgovara Bošnjacima ili ko je taj koji kaže šta je to što je bitnije od drugog iz tih prioriteta?", upitao je Dodik.

On je ocijenio da je dobro što je Konaković sa HDZ-om postigao dogovor o Izbornom zakonu, te da će se vidjeti da li će taj dogovor biti održiv.

Dodik je Dodao i da Mostarski sajam ima veliki značaj i da je uvijek cijenio trud kao i lični integritet koji u taj događaj godinama ulaže Dragan Čović, te da to ništa nije sporno.

"Međutim, kada sam vidio da treba da sjedim za stolom s Kristijanom Šmitom, onda nisam htio da kvarim idilu o kojoj Konaković govori i da remetim osjećaj uspjeha u formiranju Vlade Federacije, onako kako je formirana", naveo je Dodik na "Tviteru".

