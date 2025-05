Odluka na Vladi RS: Hoće li roditeljima u Srpskoj biti povećan broj dana za njegu bolesnog djeteta?

Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine RS, proglasio je opravdanom inicijativu Udruženja „Moje dijete“ da se broj dana, koje roditelji imaju za njegu bolesnog djeteta, poveća.

"Na sjednici održanoj 15.maja, Odbor je razmatrao Inicijativu, te je tom prilikom zauzeo jednoglasan stav da je Inicijativa opravdana. Odbor je stava da se svakako treba izaći u susret najranjivijoj kategoriji, te omogućiti do 30 dana bolovanja godišnje za njegu bolesnog djeteta mlađeg od sedam godina", rekla je Jelena Bjelica, predsjednica ovog udruženja.

Navodi da je sljedeći korak da Vlada RS usvoji ovaj njihov prijedlog.

"Zaista se nadam da će to i uraditi, jer je ipak ovaj odbor sastavljen od stručnjaka iz oblasti zdravstva. Obavijestiću vas kada to bude usvajano na Vladi RS", rekla je Bjelica.

Ističe da ipak, inicijativa ovog udruženja nije usvojena u potpunosti.

"Tražili smo da se prepiše zakon iz Srbije, te da za svaku pojedinačnu bolest roditelji imaju do 15 dana bolovanja za dijete mlađe od 7 godina, i po 7 dana za dijete starije od 7 godina. Ipak i ovo je ogroman pomak, dobićemo duplo više dana nego što je do sada bilo.

Naravno, ako to Vlada RS potvrdi", poručila je Bjelica.

Prema sadašnjem zakonu, roditelji za njegu bolesnog djeteta imaju pravo na bolovanje ukupno 15 dana godišnje.

