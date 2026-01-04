logo
Obrušila se stijena na put kod Pala, usporen saobraćaj

Autor Dragana Božić
Na magistralnom putu Pale-Sarajevo u mjestu Lašišnica došlo je do obrušavanja stijene na kolovoz.

Odron na putu Pale - Sarajevo Izvor: Srna

Saobraćaj se na toj dionici odbija usporeno.

Na ovom dijelu puta i ranije je dolazilo do obrušavanja stijena na kolovoz. 

(Srna)

