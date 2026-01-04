Obrušila se stijena na put kod Pala, usporen saobraćaj

Na magistralnom putu Pale-Sarajevo u mjestu Lašišnica došlo je do obrušavanja stijene na kolovoz.
Saobraćaj se na toj dionici odbija usporeno.
Na ovom dijelu puta i ranije je dolazilo do obrušavanja stijena na kolovoz.
(Srna)
