Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Prolomio se potporni zid, obustavljen saobraćaj (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, večeras 30. novembra, došlo je do velikog odrona, javljaju federalni mediji.

Odron na putu Tuzla Sarajevo Izvor: Screenshot/avaz.ba

Prema medijskim izvještajima, prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran, a ljudi su svojim snagama počeli pomjerati odrone s puta.

Takođe, pripadnici Oružanih snaga BiH koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju, piše Avaz.

Saobraćaj je trenutno potpuno obustavljen.

Vanrednom intervencijom uspjelo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.

Nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji.

(Mondo)

Tuzla Sarajevo odron saobraćaj

