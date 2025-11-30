Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Prolomio se potporni zid, obustavljen saobraćaj (VIDEO)

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, večeras 30. novembra, došlo je do velikog odrona, javljaju federalni mediji.
Prema medijskim izvještajima, prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran, a ljudi su svojim snagama počeli pomjerati odrone s puta.
Takođe, pripadnici Oružanih snaga BiH koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju, piše Avaz.
Saobraćaj je trenutno potpuno obustavljen.
Vanrednom intervencijom uspjelo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.
Nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji.
(Mondo)