Nakon tvrdnji Banjalučanina o zlostavljanju: Komandir stanice reagovao prijavom

Komandir Policijske stanice Centar Banjaluka, Milan Salamadija, podnio je prijavu protiv Marka Džajića, navodeći da je on svjesno iznio neistine o njemu, narušio njegov ugled i čast, te lažno prijavio krivično djelo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su, nakon jučerašnjih medijskih napisa o navodnoj zloupotrebi ovlašćenja komandira, obavljene provjere i utvrđeno da ne postoji prijava M. Dž. protiv M. S.

Takođe, dodaju da M. Dž. nije podnio prijavu Službi za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu u vezi sa postupcima komandira.

Komandir je u prijavi naveo da je M. Dž. obmanuo javnost, ističući da je višestruki povratnik u krivičnim djelima i prekršajima – samo prošle godine protiv njega je podneseno pet izvještaja o krivičnim djelima.

Policijska uprava je dodala da će o ovom slučaju obavijestiti Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, te naglasila da ostaje posvećena profesionalnom i zakonitom radu svih pripadnika uprave, s ciljem očuvanja sigurnosti građana i njihove imovine.

Pozadina slučaja

Istovremeno, okružno tužilaštvo je 11. februara 2026. zaprimilo prijavu Marka Džajića, koji tvrdi da je pretrpio fizičko i psihičko zlostavljanje u prostorijama Policijske stanice Centar Banjaluka. Prema navodima iz prijave, incident se dogodio 9. februara, kada je Džajić pozvan na informativni razgovor.

Džajić detaljno opisuje da je tokom saslušanja, koje je trajalo oko 15 do 20 minuta, fizički napadnut od strane komandira Milana Salamadije. U prijavi se navodi da je komandir udario Džajića više puta šakom, nadlanicom i nogom, pri čemu je mladić zadobio povrede, bio izložen vrijeđanju i prijetnjama smrću. Džajić je također naveo da je komandir tražio od njega da prizna povezanost sa osobama za koje je sumnjao da se bave prodajom droge, iako mladić tvrdi da s tim nema veze.

Porodica Marka Džajića opisuje trenutnu situaciju kao agoniju, ali naglašava da će slučaj pratiti do kraja. Njegova sestra Nataša ističe:

„Nije normalno da neko iz MUP-a RS prijeti mladiću od nepunih 20 godina da će biti ubijen. Borićemo se do kraja kako se ovakve stvari više nikome ne bi ponovile.“

Prema dostupnim informacijama, prijava protiv komandira Milana Salamadije podnesena je za krivično djelo povrede ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja. Policijski organi do sada nisu dali dodatne odgovore na pitanja portala koja se odnose na okolnosti incidenta i status Marka Džajića u postupku.