Znate li kolike su kazne za stvaranje buke u saobraćaju: U ljetnim mjesecima kažnjeno preko 50 Banjalučana

U posljednja dva mjeseca u Banjaluci je izrečeno na desetine kazni vozačima koji su uznemiravali sugrađane stvaranjem buke u saobraćaju.

Iz PU Banjaluka za Mondo je potvrđeno da je u periodu od sredine juna do sredine avgusta sankcionisan 51 vozač zbog počinjenog prekršaja "stvaranja prekomjerne buke i škripe prilikom startovanja vozila" iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Zakonom je propisano da prilikom pokretanja vozila iz mjesta, vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila, osim u slučaju opasnosti.

U istom periodu u Banjaluci je sankcionisano pet vozača zbog prekršaja "uznemiravanje građana bukom" iz Zakona o javnom redu i miru.

Ovaj član zakona propisuje kazne od 400 KM do 1.200 KM za počinioce koji “narušavaju mir drugih na javnom mjestu u vremenu od 16 do 18 sati i od 22 do šest sati izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora i sl.)".

