Znate li kolike su kazne za stvaranje buke u saobraćaju: U ljetnim mjesecima kažnjeno preko 50 Banjalučana

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
5

U posljednja dva mjeseca u Banjaluci je izrečeno na desetine kazni vozačima koji su uznemiravali sugrađane stvaranjem buke u saobraćaju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz PU Banjaluka za Mondo je potvrđeno da je u periodu od sredine juna do sredine avgusta sankcionisan 51 vozač zbog počinjenog prekršaja "stvaranja prekomjerne buke i škripe prilikom startovanja vozila" iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Zakonom je propisano da prilikom pokretanja vozila iz mjesta, vozač ne smije naglo da poveća brzinu kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova vozila, osim u slučaju opasnosti.

U istom periodu u Banjaluci je sankcionisano pet vozača zbog prekršaja "uznemiravanje građana bukom" iz Zakona o javnom redu i miru.

Ovaj član zakona propisuje kazne od 400 KM do 1.200 KM za počinioce koji “narušavaju mir drugih na javnom mjestu u vremenu od 16 do 18 sati i od 22 do šest sati izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora i sl.)".

(MONDO/B.S.)

Jaro

@X men. Ne znam cime su nezadovoljni. Vucic im sagradio vise kilometara novih cesta nego sve predhodne administracije zajedno kad saberes.,isto tako i novih pruga i vozova.,doveo vise stranih investicija od bilo koga predhodno.,povecao plate i penzije ne znam vise koliko puta.,povecao BDP u globalu visestruko. Ne znam stvarno cime je to narod Srbije nezadovoljan ili su u dobrim vremenima zaboravili kako su prije toga zivjeli.

Oblo

Ja imam neke kineske gume iako su ljetne skripe gore od zimskih vozio ja lagano ili brzo. I sta sad ako policija naleti u momentu kad ja skrecem a gume zaskripe ne zbog brzine nego kvaliteta. Hocu li biti kaznjen jer nisam u stanju da kupim skupe gume

Rida

U SRBIJI DEMONSTRANTI KOJI PALE I IZAZIVAJU NEMIRE PROLAZE NEKAZNJENO.

X men

@Rida To je narod koji je nezadovoljan zivotom. Vjerujem da je i kod nas narod nezadovoljan 80%, ali svi cute, jel to poenta? Jel nacin samo da se napusti svoja zemlja, kuca i da se ode na zapad? Vjerujem i vi da st vise nezadovoljni nego zadovoljni, mozete da kazete sta hocete, cinjenice su tu.

50

Не разумијем, преко 50 кажњених за ноћ или за 24 сата? Мало је то. За сат времена има толико прекршаја

