Apokalipsa u Teheranu: Rijeke vatre na ulicama, sve je prekrio crni dim, pada toksična kiša (Foto, Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Nakon izraelskog napada na iransko naftno skladište blizu Teherana, grad je prekrila toksična, crna kiša, a dim se širi. Lokalni stanovnici ističu da osjećaju peckanje u grlu, a nedavno su dobili upozorenje da ne izlaze napolje.

Apokalipsa u Teheranu: Rijeke vatre na ulicama, sve je prekrio crni dim, pada toksična kiša Izvor: str / UPI / Profimedia

Prema iranskoj agenciji IRNA, od subote uveče do nedjelju u zoru snažno su bombardovane ključne baze za snabdijevanje gorivom u Šahranu, sjeverozapadno od Teherana, skladišni kompleksi goriva u Reju, južni rafinerijski pogoni i grad Karadž na zapadnim obodima.

Eksplozije u rezervoarima nafte oslobodile su velike količine otrovnog gasa i dima.

Gusti dim od požara blokirao je sunce, bacajući Teheran u tamu ujutro 8. marta. Vozači su palili svjetla na vozilima tokom dana.

Snage bezbjednosti nosile su specijalne maske i kontrolisale saobraćaj, navodi se.

Nafta iz pogođenih postrojenja procurila je u dio teheranskog kanalizacionog sistema, a u glavnom gradu Irana potekle su "rijeke vatre" pored ulica.

Crna kiša u Teheranu

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se crna, naftna kiša u Teheranu, sa mrljama i pepelom na krovovima, balkonima i ulicama.

- Situacija je toliko zastrašujuća da je teško opisati. Dim je prekrio čitav grad. Imam ozbiljnih problema sa disanjem i osjećam peckanje u očima i grlu, kao i mnogi drugi. Ipak, ljudi i dalje moraju da izlaze napolje jer nemaju izbora. Mnoge radnje su se danas ponovo otvorile, ali su ubrzo zatvorene jer je nemoguće ostati napolju - rekla je “Gardijanu” jedna stanovnica Teherana preko glasovnih poruka, opisujući situaciju kao “apokaliptičnu”.

"Peku me oči, u vazduhu je neobjašnjiv miris"

Iranski Crveni polumjesec (ICP) upozorio je na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu. ICP je upozorio civile da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih postrojenja ni pod kojim uslovima ne napuštaju svoje domove, a da se, ukoliko su napolju, odmah sklone ispod betonskih ili metalnih krovova i da izbegavaju da se sklone ispod drveća.

 Drugi stanovnik Irana rekao je “Gardijanu” da je strah od udisanja toksičnog gasa i dodirivanja bilo čega na šta su pale toksične materije kao tokom pandemije kovida.

- Plašimo se da očistimo prozore i balkone. Svuda je čađ i ne želimo da je dodirujemo ni sa rukavicama. Oči me peku, a gledam kako ljudi napolju bez maski nastavljaju sa svojim životima. Ja nisam toliko hrabar. U vazduhu je neki miris koji ne mogu da objasnim - rekao je on.

"Dan izgleda kao noć bez mjeseca"

Kad je Izrael gađao naftno skladište u Reju, jedna 39-godišnja stanovnica Teherana navela je da “grad gori” i da je “dim ispunio ulice”. U nedjelju ujutro je napustila prestonicu, navodeći da skladište u Reju i dalje gori.

- Suludo je, jer je noćas izgledalo kao da je dan, a tokom dana je bilo toliko mračno, kao da je noć bez mjeseca. Mračno kao naše budućnosti - rekla je ona, dodajući da nije videla nijednu pticu na nebu dok je napuštala Teheran.

I drugi Iranci su rekli da se “noć pretvorila u dan”. Muškarac u 30-im godinama iz Karadža rekao je BBC-u da se nebo osvijetlilo i da se pojavio “ogromni crveni oblak”.

- Nismo znali šta se dešava - rekao je on, dodajući da je, kad se popeo na krov svoje kuće, vidio lokalno naftno skladište u plamenu.

Još jedna stanovnica Teherana rekla je BBC-u da je grad bio prekriven dimom.

- Možete da osijetite miris paljevine. Ne mogu da vidim sunce. Dim je užasan. I dalje je tu. Veoma sam umorna - rekla je ona.

Tagovi

Iran teheran

