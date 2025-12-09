logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Muškarac i žena nasmrt izbodeni nožem u stanu, policija traga za ubicom

Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Muškarac i žena nasmrt izbodeni nožem u stanu, policija traga za ubicom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dva tijela, žene i muškarca koji su ubijeni nožem, pronađena su u stanu u Nikšiću. Policija je identifikovala ubicu i intenzivno traga za njim.

Dvostruko ubistvo u Nikšiću Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Tijela dvije osobe, žene i muškarca, pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da su M. P. (74) i M. V. (41) ubijeni nožem. Policija je identifikovala ubicu i za njim se traga.

Kako saznaju mediji u Crnoj Gori, oni su već nekoliko dana bili mrtvi u zaključanom stanu. Iz Uprave policije je saopšteno da su sinoć oko 19.20 časova obaviješteni od člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa tom osobom već dva dana.

"Preduzimajući sveobuhvatne mjere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odseka bezbjednosti Nikšić locirali su jedan stan koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M. P., kao i beživotno tijelo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja, noža. Iznajmljeni stan je koristila M. V.", navodi se u saopštenju policije.

Sa događajem je upoznat tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji je sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.

"Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi", navodi se u saopštenju.

Motiv ovog teškog krivičnog djela poznat je nadležnim organima, ali uzimajući u obzir njegovu težinu, kao i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne mogu saopštiti više detalja.

(RTCG/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora ubistvo Nikšić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ