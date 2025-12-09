Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Muškarac i žena nasmrt izbodeni nožem u stanu, policija traga za ubicom

Dva tijela, žene i muškarca koji su ubijeni nožem, pronađena su u stanu u Nikšiću. Policija je identifikovala ubicu i intenzivno traga za njim.

Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Tijela dvije osobe, žene i muškarca, pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da su M. P. (74) i M. V. (41) ubijeni nožem. Policija je identifikovala ubicu i za njim se traga.

Kako saznaju mediji u Crnoj Gori, oni su već nekoliko dana bili mrtvi u zaključanom stanu. Iz Uprave policije je saopšteno da su sinoć oko 19.20 časova obaviješteni od člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa tom osobom već dva dana.

"Preduzimajući sveobuhvatne mjere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odseka bezbjednosti Nikšić locirali su jedan stan koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M. P., kao i beživotno tijelo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja, noža. Iznajmljeni stan je koristila M. V.", navodi se u saopštenju policije.

Sa događajem je upoznat tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji je sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.

"Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi", navodi se u saopštenju.

Motiv ovog teškog krivičnog djela poznat je nadležnim organima, ali uzimajući u obzir njegovu težinu, kao i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne mogu saopštiti više detalja.

(RTCG/MONDO)