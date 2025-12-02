logo
Irena Karić osuđena na devet i po godina zatvora za ubistvo supruga

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
U porodičnoj kući, Irena Karić je sjekirom nanijela povrede suprugu Nijazu, koji je kasnije preminuo

Irena Karić osuđena na devet i po godina zatvora za ubistvo supruga Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Irena Karić osuđena je na devet godina i šest mjeseci zatvora zbog ubistva supruga Nijaza, saznaje portal "Avaza".

Podsjetimo, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine krajem jula ove godine poništio je raniju presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Karić bila osuđena na devet i po godina zatvora. Ipak, Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu danas je donijelo istu presudu kao i ranije.

Tragičan događaj desio se 19. maja 2023. godine u sarajevskom naselju Sedrenik. U porodičnoj kući, Irena Karić je sjekirom nanijela povrede suprugu Nijazu, koji je kasnije preminuo.

Na suđenju je ispričala da je godinama bila izložena porodičnom nasilju i zlostavljanju.

Svjedoci su potvrdili da je dugo trpjela maltretiranje i ponižavanje, među njima i njen sin Gabrijel Đoković. On je svjedočio da mu je Nijaz slao poruke i fotografije na kojima se vidi kako je pretukao njegovu majku.

Prema iskazima svjedoka, Nijaz je Irenu tukao i zbog novca — uzimao joj platu i trošio je na kocku.

