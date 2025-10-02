logo
Bogdan Vajukić pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora za ubistvo starca u Laktašima 4

Bogdan Vajukić pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora za ubistvo starca u Laktašima

Autor Brankica Spasenić
4

Bogdan Vajukić (26) iz Laktaša pravosnažno je osuđen na 11 godina zatvora zbog ubistva Gojka Veselića (76) koje se desilo u januaru 2021. godine.

Bogdan Vajukić osuđen na 11 godina zatvora Izvor: Printscreen

"Odbija se kao neosnovana žalba branioca optuženog Bogdana Vajukića, te potvrđuje presuda Okružnog suda u Banjaluci od 19. septembra 2022. godine", rekla je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Vajukić je te godine osuđen u ponovljenom postupku jer je Vrhovni sud RS prethodno ukinuo prvostepenu presudu.

Optužnica je teretila Vajukića da je 24. januara 2021. godine u periodu od 18.30 do 19.30 sati, u mjestu Koljani kod Laktaša, u porodičnoj kući Veselića ušao u svađu sa žrtvom.

Vajukić je zatim fizički napao starca i više puta ga udario zatvorenim pesnicama u predjelu glave i tijela, te mu „prignječio“ grudni koš i trbuh.

Žrtvi je tako izazvao poremećaj disanja zbog obostranog višestrukog preloma rebara i nagnječenja pluća, te druge povrede usljed čega je nastupila smrt Veselića.

U optužnici se dodaje da se Vajukić narednog dana vratio u kuću gdje je pronašao tijelo, skinuo mu donji veš, i bacio ga u bunar u dvorištu.

Jaaa

Zar za ovo pravo treba fakultet?

Jaaa

Nagrađen za iživljavanje nad nemoćnim licem

BL

Znaci isprebijaš starca do smrti u njegovoj kuci, ostavis ga da polako umire i sutra ga bacis u bunar i dobijes 11 godina. Svaka cast za sud

Laktaški ološ

Мало, изаће са 35 и бити дипломирани криминалац, дупло опаснији него што је данас.

