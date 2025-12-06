logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jezivi detalji zločina u Čačku: Sin zaklao roditelje, pa se ubio

Jezivi detalji zločina u Čačku: Sin zaklao roditelje, pa se ubio

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ispostavilo se da je riječ o samoubistvu i dvostrukom ubistvu u Čačku.

Sin ubio roditelje pa sebe u Čačku Izvor: Rina

Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je riječ o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.

Kako se saznaje, u porodičnoj kući pronađena su tri tijela - muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi - otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predjelu grudi i isječenim venama.

Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su iznijeta tri tela - jedne ženske osobe (71) i dvije muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine.

"Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C, 1961. godište, takođe sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije", nezvanično se saznaje.

Pogledajte

00:40
Trostruko ubistvo u Čačku
Izvor: RINA
Izvor: RINA

Na kraju je, kako se saznaje, nožem presjekao venu na lijevoj ruci i tako iskrvario na smrt. Provjerama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici. I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva.

Pogledajte

00:30
Čačak trostruko ubistvo
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Blic

Možda će vas zanimati

Tagovi

ubistvo samoubistvo Čačak roditelji

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ