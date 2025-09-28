logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubio babu i djeda, pa pobjegao: MUP se oglasio o hapšenju osumnjičenog za dvostruko ubistvo kod Despotovca

Ubio babu i djeda, pa pobjegao: MUP se oglasio o hapšenju osumnjičenog za dvostruko ubistvo kod Despotovca

Autor mondo.ba
0

MUP se oglasio o hapšenju osumnjičenog za ubistvo para kod Despotovca.

Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo kod despotovca Izvor: Privatna arhiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se o hapšenju osumnjičenog M.M. (39) za ubistvo starijeg bračnog pada u selu Bogava kod Despotovca. On je uhapšen jutros u Smederevskoj Palanci zbog sumnje da je ubio svoju baku i djeda, M.R. (79) i Ž.R. (76).

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Јagodini su u saradnji sa pripadnicima Policiјske uprave u Smederevu, Policiјske stanice u Smederevskoј Palanci, uhapsili M. M. (39) iz sela u okolini Јagodine zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo. Kako se sumnja on јe, 26. septembra, oštrim predmetom usmrtio svoјu sedamdesetšestogodišnju babu i svog sedamdesetdevetogodišnjeg djeda u njihovoј porodičnoј kući u okolini Despotovca, a potom pobjegao.

Intenzivnim radom policiјe on јe pronađen i uhapšen. Osumnjičenom јe, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Јagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu", navodi se u saopštenju.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva kod Despotovca

(MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Srbija ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ