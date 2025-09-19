Ovo je glumac osumnjičen za ubistvo u Čačku: Glumio u poznatim domaćim serijama (Foto)

Zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu u jednom lokalu u Čačku, uhapšeni su glumac Vladimir Jocović (35) i R. J. (33).
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačkuuhapsili su glumca Vladimira Jocovića (35) i R. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvou saizvršilaštvu.
Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga,zadali više udaraca pedesetogodišnjem Dejanu B. koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gdje je preminuo.Izvor: YouTube printscreen
Ko je Vladimir Jocović
Vladimir Jocović je 2011. godine na Međunarodnom festivalu Pozorište Zvezdarište u Beogradu nagrađen kao najbolji glumac. Godinu dana kasnije, osvojio je nagradu Gran pri za najbolje glumačko ostvarenje u predstavi San letnje noći na festivalu u Nišu.
Na 40. Internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra (INFANT) u Novom Sadu, 2013. godine, žiri mu je dodijelio pohvale za izuzetno njegovanje scenskog govora i scenskog pokreta u istoj predstavi.Izvor: RTS Screenshot
Jocović je glumio u brojnim televizijskim serijama, među kojima su Vreme smrti, Klan, Žigosani u reketu i druge.
Početkom 2024. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Kraljevačkog pozorišta.
Prema navodima medija, njegov brat je vlasnik jedne autoperionice.
(Kurir/MONDO)