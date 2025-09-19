Užas u Čačku: Taksista pretučen na smrt, u incidentu učestvovao i glumac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su V. J. (1990) i R. J. (1992), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gdje je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Kako saznaju mediji, V.J. je poznati glumac, a R.J. je njegov brat. Ubijeni Dejan B. (50) iz Čačka je tokom ljeta vozio kamion, a inače je taksista.

