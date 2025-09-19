logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas u Čačku: Taksista pretučen na smrt, u incidentu učestvovao i glumac

Užas u Čačku: Taksista pretučen na smrt, u incidentu učestvovao i glumac

Autor Mihajlo Sfera
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su V. J. (1990) i R. J. (1992), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u saizvršilaštvu.

Užas u Čačku: Taksista pretučen na smrt Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gdje je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Kako saznaju mediji, V.J. je poznati glumac, a R.J. je njegov brat. Ubijeni Dejan B. (50) iz Čačka je tokom ljeta vozio kamion, a inače je taksista.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čačak Srbija tuča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ