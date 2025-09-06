logo
Haos na pijaci u Puli: Šest osoba povrijeđeno u masovnoj tuči, među akterima i državljanin BiH

Haos na pijaci u Puli: Šest osoba povrijeđeno u masovnoj tuči, među akterima i državljanin BiH

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Šest osoba, od kojih jedna teže, povrijeđeno je u petak naveče u tuči koja je izbila na gradskoj pijaci u Puli, saopštila je istarska policija.

Pula Izvor: Shutterstock

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin oštro je osudio incident i poručio da gradske vlasti neće tolerisati nasilje.

Prema informacijama policije, u sukobu je teško povrijeđen dvadesetsedmogodišnjak, dok su ostali učesnici zadobili lakše povrede. Kako se saznaje, do tuče je došlo zbog svađe između radnika koji su postavljali mreže protiv golubova i predstavnika zakupaca prostora, prenose hrvatski mediji.

Na mjestu događaja odmah je intervenisalo desetak policajaca i tri ekipe Hitne medicinske pomoći.

"Do sada je utvrđeno da se zbog nesuglasica oko postavljanja skele fizički sukobilo šest osoba, odnosno 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, 59-godišnjak i 69-godišnjak s jedne strane, te 59-godišnjak, 27-godišnjak i 23-godišnjak s druge strane. U događaju je 27-godišnjak teško povrijeđen, dok su ostali učesnici događaja lakše povrijeđeni", saopštili su iz policije.

Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta.

