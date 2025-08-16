Masovna tuča na proslavi Velike Gospe u Posušju, privedene četiri osobe (VIDEO)

Na proslavi praznika Velike Gospe u Posušju došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo više osoba.

Izvor: Facebook printscreen

Incident se dogodio u noćas, nešto poslije ponoći kada je Policijska uprava Posušje zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Ulici kralja Tomislava, prenosi Kliks.

Policijske patrole odmah su upućene na teren, gdje su smirile situaciju i priveli tri osobe – M. G. (33), P. K. (27) i M. M. (35). Tokom postupanja na mjestu događaja pojavio se i M. P. (24), koji je, kako je potvrđeno, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, pa je i on priveden.

Protiv sve četiri osobe podnesene su prekršajne prijave.

Kako se da vidjeti na snimcima, prvo je došlo do naguravanja nekoliko osoba da bi sve poslije prešlo u ozbiljan fizički obračun u kojem su, uz sijevanje šaka, letjele čaše, boce i stolovi.

(MONDO/Klix)