Opšta makljaža: Potukli se Arapi u Sarajevu, nakon sukoba vozač kolima udario dijete

Sinoć su se u naselju Hadžići potukli arapski državljani, a potom je vozač kolima udario dijete.

U naselju Hadžići sinoć se odvijala prava drama kada je došlo do tučenešto poslije 22 časa.

"Nije bilo ništa posebno. Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Sve je pod kontrolom", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Prema informacijama Crne hronike, sve se dogodilo u ulici Hadželi, a sukobili su se državljani arapskih zemalja.

Navodno je prvo izbila tuča, a potom je vozač automobila udario dijete.

Na terenu su bili pripadnici hitne pomoći i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

