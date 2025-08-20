logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opšta makljaža: Potukli se Arapi u Sarajevu, nakon sukoba vozač kolima udario dijete

Opšta makljaža: Potukli se Arapi u Sarajevu, nakon sukoba vozač kolima udario dijete

Autor Dušan Volaš
0

Sinoć su se u naselju Hadžići potukli arapski državljani, a potom je vozač kolima udario dijete.

Sarajevo: Nakon tuče vozač kolima udario dijete Izvor: Screenshot

U naselju Hadžići sinoć se odvijala prava drama kada je došlo do tučenešto poslije 22 časa.

"Nije bilo ništa posebno. Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Sve je pod kontrolom", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Prema informacijama Crne hronike, sve se dogodilo u ulici Hadželi, a sukobili su se državljani arapskih zemalja.

Navodno je prvo izbila tuča, a potom je vozač automobila udario dijete.

Na terenu su bili pripadnici hitne pomoći i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ