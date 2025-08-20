Opšta makljaža: Potukli se Arapi u Sarajevu, nakon sukoba vozač kolima udario dijete

Sinoć su se u naselju Hadžići potukli arapski državljani, a potom je vozač kolima udario dijete.
U naselju Hadžići sinoć se odvijala prava drama kada je došlo do tučenešto poslije 22 časa.
"Nije bilo ništa posebno. Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Sve je pod kontrolom", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".
Prema informacijama Crne hronike, sve se dogodilo u ulici Hadželi, a sukobili su se državljani arapskih zemalja.
Navodno je prvo izbila tuča, a potom je vozač automobila udario dijete.
Na terenu su bili pripadnici hitne pomoći i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.
(Mondo)