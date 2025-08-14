logo
Uhapšena dva muškarca u Banjaluci zbog tuče u kafiću, ima i povrijeđenih

Uhapšena dva muškarca u Banjaluci zbog tuče u kafiću, ima i povrijeđenih

Autor Dušan Volaš
0

Banjalučka policija uhapsila je D.M. i B.M. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo tjelesna povreda.

Uhapšena dva muškarca u Banjaluci zbog tuče u kafiću Izvor: Envato

Do incidenta je došlo u jednom ugostiteljskom objektu, gdje su osumnjičeni narušili javni red i mir tučom u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Sva povrijeđena lica su prebačena na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći, saopštila je PU Banjaluka.

Prilikom ispitivanja, utvrđeno je da su uhapšeni bili pod dejstvom alkohola. D.M. je imao 1,44 g/kg, a B.M. čak 1,98 g/kg alkohola u organizmu.

Protiv vlasnika ugostiteljskog objekta, D.Z., biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

(Mondo)

