Uhapšena dva muškarca u Banjaluci zbog tuče u kafiću, ima i povrijeđenih

Banjalučka policija uhapsila je D.M. i B.M. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo tjelesna povreda.

Izvor: Envato

Do incidenta je došlo u jednom ugostiteljskom objektu, gdje su osumnjičeni narušili javni red i mir tučom u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Sva povrijeđena lica su prebačena na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći, saopštila je PU Banjaluka.

Prilikom ispitivanja, utvrđeno je da su uhapšeni bili pod dejstvom alkohola. D.M. je imao 1,44 g/kg, a B.M. čak 1,98 g/kg alkohola u organizmu.

Protiv vlasnika ugostiteljskog objekta, D.Z., biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

(Mondo)