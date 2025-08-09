Uznemirujući snimak iz Živinica: Više osoba se tuklo u kafani

U ugostiteljskom objektu u Živinicama sinoć oko 22 sata je došlo do tuče između više osoba, a tom prilikom dvoje je zadobilo teške tjelesne povrede.

Izvor: Screenshot

Policijska stanica Živinice je zaprimila prijavu da je u ugostiteljskom objektu na gradskom bulevaru u Živinicama došlo do fizičkog sukoba između više osoba.

"Odmah po zaprimanju prijave na mjesto događaja je upućena patrola policije koja je potvrdila navode prijave, a utvrđeno je da su u događaju učestvovale četiri osobe J.Dž. (1991), S.Dž. (2005.), S.H. (2002) i I.V. (1979), svi nastanjeni na području Živinica. Svima je ukazana ljekarska pomoć u SHMP Doma zdravlja Živinice, dok su I.V. i S.Dž. zbog zadobivenih povreda zadržani u UKC-u Tuzla na liječenju u Klinici za ortopediju. Njima su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede“, kazali su iz Uprave policije MUP-a TK.

O događaju je obaviješten tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice preduzimaju mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog.