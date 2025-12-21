Otkriveno gdje će Brajan Volš robijati: "Cimeri" mu neki od najokorjelijih ubica u Americi

Brajan Volš će robijati u strogo čuvanom zatvoru čiji "stanari" su neki od najokorjelijih zločinaca.

Brajan Volš (50) koji je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva supruge Ane (39) robijaće u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u kome je kaznu služio i sveštenik Džon Geogan koji je 30 godina silovao djecu.

Da podsjetimo, Volš je proglašen krivim pred sudom u Masačusetsu zbog ubistva Beograđanke Ane, čije tijelo nikada nije pronađeno, a odlučeno je da će do kraja života vrijeme provoditi u zatvoru Souza - Baranovski, jednom od najčuvenijih američkih kazamata u kojima kazne služe okorjele ubice i silovatelji.

"Među "stanarima" ove kaznionice bio je i sveštenik Džon Geogan koji je tu i ubijen od strane drugog zatvorenika, Džozefa Drusa. Geogan je bio osuđen na doživotnu robiju zbog silovanja brojnih mališana tokom dugih 30 godina", navodi izvor.

Kako je ranije pisano, Geogan je bio sveštenik u Bostonu tokom 30 godina, služeći u šest različitih parohija.

"Žrtve su ga godinama prijavljivale, ali je crkva ćutala. Spekuliše se da je silovao više od 150 dječaka. On je zbog optužbi premještan od parohije do parohije, ali su se od 1991. do 1998. godine prijave povećale, te je konačno uhapšen i osuđen 2002. godine kada je slučaj zlostavljanja dječaka u bazenu došao do medija", prenijeli su mediji.

Ipak, u kazamatu nije dugo poživio, ubio ga je cimer Džozef Drus koji je takođe bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva muškarca za kog je tvrdio da je pokušao seksualno da ga iskoristi.

Jednog dana nakon ručka Džozef je ušao u ćeliju i vezao sveštenika, zapušio mu usta, a onda ga zadavio čaršafom. Kada je sveštenik bio mrtav, Džozef je nastavio da skače po njegovom mrtvom tijelu uporno ga udarajuci golim rukama.

"Osuđen je na još jednu doživotnu kaznu 2006., a pred sudom je tvrdio da je bio Geoganova žrtva u djetinjstvu, te da mu je to uništilo život", prenijeli su mediji.

U zatvoru se trenutno nalazi i serijski ubica Alfred Gejnor koji je osuđen za silovanje i ubistvo devet žena starih između 20 i 45 godina.

"Gejnor je neke od žrtava silovao prije zločina, a istražitelji su utvrdili da je neke djevojke prvo ubijao, pa potom seksualno zlostavljao", pišu mediji i dodaju da se iza rešetaka ovog zatvora nalaze i brojne ubice.

Tokom suđenja Volšu utvrđeno je da je on Anine ostatke pobacao po kontejnerima blizu njihovog doma u Kohasetu. Poroti su predstavljeni snimci Volša kako kupuje alate i sredstva za čišćenje, ali i snimci razgovora sa policajcima. Volš nije iznosio odbranu, ali je ranije priznao da je uklonio tijelo i obmanjivao policiju. Njegovi advokati tvrdili su da je Ana umrla prirodnom, neobjašnjivom smrću, ali porota nije prihvatila ovu odbranu.

Motiv zločina, kako tvrdi tužilaštvo, bila je Anina ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom iz Vašingtona, kao i finansijski problemi u braku. Fastou je pred sudom svjedočio da su Ana i on bili u vezi više mjeseci, da su putovali zajedno za Dan zahvalnosti, i da je Ana planirala da Volšu prizna aferu.

