Kompletna prepiska Ane Volš i njene majke Milanke Ljubičić prije nestanka i ubistva Beograđanke.

Izvor: EPA Craig Walker/ Pool/facebook/screenshot/ana walshe

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš koja je nestala 1. januara 2023. godine. Izricanje presude je odloženo, a "Blic" je došao u posjed kompletne prepiske Ane Volš sa njenom majkom Milankom Ljubičić nekoliko dana prije nestanka Beograđanke.

Majka Ane Volš, Milanka Ljubičić, primila je od svoje kćerke poslednju poruku na aplikaciji "Viber" 26. decembra u popodnevnim časovima. Potom su se njih dvoke ponovo čule pet dana kasnije, 31. decembra 2022. godine kada je Ana pozvala majku po posljednji put.

Vidi opis Misterija posljednjeg razgovora: Evo šta je Ana Volš poručila majci 13 minuta prije nego što je zauvijek nestala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagrm/anawalshe Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Facebook Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: instagram/anawalshe Br. slika: 13 13 / 13

Kompletna prepiska Ane Volš i njene majke Milanke Ljubičić

Ana se čula sa majkom posljednji put 1. januara oko jedan sat iza ponoći. Ovo je kompletna prepiska od 25. decembra do 1. januara 2023. godine.

Poruke od 25. januara

Ana Volš : Ćao mama, je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington?

: Ćao mama, je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington? Milanka Ljubičić: Kako to misliš i zašto mi sada to kaćeš? Trebalo je koji dan ranije da mi kažeš

Ana Volš : Brajan i ja se ne slažemo.

: Brajan i ja se ne slažemo. Milanka Ljubičić: Oko čega?

Ana Volš : Oko djece.

: Oko djece. Milanka Ljubičić: Možda mogu za sedam dana. Moram i lijekove da uzmem. Pogotovo insuline. Ne znam koliko bih ostala, u martu imam vaskularnog hirurga.

Ana Volš : Sutra, pliz, na dva mjeseca

: Sutra, pliz, na dva mjeseca Milanka Ljubičić: U koliko sati je sutra let?

Ana Volš : U 7h. Ili 13.30h

: U 7h. Ili 13.30h Milanka Ljubičić: Da li ću stići za 13:30... Da li može prekosutra u 13:30, odgovaralo bi mi najviše za sedam dana. Za mene je ovo suviše kratko vrijeme.

Ana Volš : Ok.

: Ok. Milanka Ljubičić: Šta znači ok?

Ana Volš : Ok sljedeće nedelje.

: Ok sljedeće nedelje. Milanka Ljubičić: Sljedeće nedjelje putujem. Je li to to znači? To znači koji datum otprilike? Da se organizujem. Sljedeća je već sutra. Je li to to ili ona sljedeća tj. posle 01.01.2023. Najviše da bih se spremila kako treba oko 07.01. bi odgovaralo. Nije meni problem da se spakujem, nego lekovi i doktori za sve to. Ja sam hroničar po mnogim pitanjima. Mislim da razumiješ sve ovo, a ne da ja nešto neću. Daleko bilo, teška situacija.

Nakon toga je Ana pozvala majku da razgovaraju putem video-poziva. Prvi poziv je trajao svega 16 sekundi, a drugi 13 minuta.

Oko sat vremena kasnije, Milanka je pitala Anu za aparat za pritisak. Sumnja se da su u telefonskom razgovoru od 13 minuta dogovorile tačan datum dolaska Milanke i da su se sporazumjele oko aparata za pritisak.

Poruke tokom noći 25. na 26. decembar

Milanka Ljubičić: Da li ti je aparat za mjerenje pritiska u Vašingtonu, da ne nosim odavde?

Ana Volš : Jeste.

: Jeste. Milanka Ljubičić: Da li treba za putovanje PCR test na koronu, i maske? Ja u martu imam kontrolu kod vaskularnog. Nije određen datum. Može biti i u drugoj polovini marta, samo ako ima termina. On radi ambulantu utorkom. Tada moram biti ovdje. Za putovanje volim da idem preko Istanbula. Malo sam se navikla. Vjerovatno nosim mali kofer. Možda može i preko Njujorka, ali ne znam koliko je daleko od Vašingtona da bi došla kolima po mene. Odgovori mi molim te na ova pitanja?

Ana Volš : Ne treba. Ok. Možda neće trebati da dolaziš.

: Ne treba. Ok. Možda neće trebati da dolaziš. Milanka Ljubičić: Kako sada to? Šta je sada? U svakom slučaju, vama hvala.

Ana Volš : Pravimo plan, vjerovatno za februar.

: Pravimo plan, vjerovatno za februar. Milanka Ljubičić: Ja odustajem od svega toga. Ne mogu dolaziti, kasno mi je.

Ana Volš: Ok.

Ispostavilo se da je Anina poruka "Ok" bila posljednja. Poslala ju je majci u 17.14 časova po lokalnom vremenu 26. decembra 2022. godine.

Narednih pet dana se nisu čule, sve do dočeka Nove godine. Ana ju je pozvala minut prije ponoći, pa je probala ponovo 1. januara 47 minuta nakon ponoći.

Poruke u 2023.

Anina majka čestita kćerki Novu godinu 1. januara. Međutim, Ana ne odgovara danima.

"Srećna vam Nova 2023. i božićni praznici! Pozdrav!", napisala je Milanka, pa pet dana kasnije, 5. januara, ponovo piše kćerki jer nema odgovora: Ana, gdke si sine? Nije mi dobro. Što mi se ne javljaš na poruku.

Ona ponovo pokušava da stupi u kontakt sa kćerkom dan kasnije, 6. januara. Šalje poruku "Gdke si", ali Ane nema, a na "Viberu" je pisalo da je Ana bila poslkednji put na mreži 31. decembra 2022.

Vidi opis Misterija posljednjeg razgovora: Evo šta je Ana Volš poručila majci 13 minuta prije nego što je zauvijek nestala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/anawalshe/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ko je Ana Volš?

Da podsketimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porokeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.

(Blic/MONDO)