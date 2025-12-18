logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena presuda: Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Beograđanke Ane Volš

Potvrđena presuda: Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Beograđanke Ane Volš

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Brajan Volš osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Beograđanke Ane Volš.

Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva supruge Ane Izvor: twitter/JulianneLimaTV/Instagaram/anawalshe

Brajan Volš (50) je danas osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Beograđanke Ane Volš u njihovoj porodičnoj kući, javlja "CNN". Neće imati prava na žalbu, a porota je ranije donijela presudu da je kriv za teško ubistvo prvog stepena koja je sada potvrđena.

Ranije je priznao krivicu po dvije tačke optužnice, da se riješio tijela i da je lagao policiju u istrazi. Odbrana mu se zasnivala na tome da je pronašao mrtvu svoju suprugu i da se uplašio, ali je porota ipak utvrdila da je kriv.

Tužilac okruga Norfok Majkl Morisi je novinarima ispred sudnice da je sestra Ane Volš uzviknula u sudnici "Pravda je zadovoljena". Pohvalio je sve kolege istražitelje zbog količine dokaza koje su prikupili.

"Nisu ostavili nijedan kamen neprevrnut. Išli su od kontejnera do deponije, pa do smetlišta, do robnih kuća, stovarišta i to samo kako bi prikupili dokaze koji su bili ključni u ovom slučaju", rekao je on.

Na koliko je osuđen Brajan Volš?

Brajan Volš je osuđen na 20 godina zatvora zbog obmane policije, kao i tri dodatne godine zbog odlaganja Aninog tijela. Uz to, osuđen je i za ubistvo Beograđanke.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:58
"ANU VOLŠ ZATEKAO MRTVU U KREVETU U PANICI SE REŠIO OSTATAKA" Ovako je govorila odbrana Brajana Volša tokom suđenja za ubistvo: Gugl pretrage im stale na put
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Pročitajte i ovo

Tagovi

Brajan Volš ubistvo presuda Ana Volš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ