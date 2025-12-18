Brajan Volš osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Beograđanke Ane Volš.

Izvor: twitter/JulianneLimaTV/Instagaram/anawalshe

Brajan Volš (50) je danas osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Beograđanke Ane Volš u njihovoj porodičnoj kući, javlja "CNN". Neće imati prava na žalbu, a porota je ranije donijela presudu da je kriv za teško ubistvo prvog stepena koja je sada potvrđena.

Ranije je priznao krivicu po dvije tačke optužnice, da se riješio tijela i da je lagao policiju u istrazi. Odbrana mu se zasnivala na tome da je pronašao mrtvu svoju suprugu i da se uplašio, ali je porota ipak utvrdila da je kriv.

Tužilac okruga Norfok Majkl Morisi je novinarima ispred sudnice da je sestra Ane Volš uzviknula u sudnici "Pravda je zadovoljena". Pohvalio je sve kolege istražitelje zbog količine dokaza koje su prikupili.

"Nisu ostavili nijedan kamen neprevrnut. Išli su od kontejnera do deponije, pa do smetlišta, do robnih kuća, stovarišta i to samo kako bi prikupili dokaze koji su bili ključni u ovom slučaju", rekao je on.

Na koliko je osuđen Brajan Volš?

Brajan Volš je osuđen na 20 godina zatvora zbog obmane policije, kao i tri dodatne godine zbog odlaganja Aninog tijela. Uz to, osuđen je i za ubistvo Beograđanke.

Vidi opis Potvrđena presuda: Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Beograđanke Ane Volš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/anawalshe/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.

BONUS VIDEO: