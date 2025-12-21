logo
Sud u Italiji odobrio promjenu pola trinaestogodišnjaku

Sud u Italiji odobrio promjenu pola trinaestogodišnjaku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Trinaestogodišnjem dječku u Italiji sud je odobrio promjenu pola iz ženskog u muški, prenosi danas Ansa.

Sud u italiji odobrio promjenu pola 13-godišnjaku Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sudskom presudom je završen proces promjene pola koji je započet 2021. godine za jednu od dvije sestre bliznakinje, koja je po odobrenju roditelja promijenila pol u dječaka.

Zahvaljujući presudi suda u ligurijskom gradu La Specija, kojom je naložena ispravka njegovog izvoda iz matične knjige rođenih, država ga je priznala kao muškarca.

On je najmlađa osoba u Italiji koja je završila proces promjene pola iz ženskog u muški.

