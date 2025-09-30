"Jedva sam se navikla na polni organ": Njegoš je postao Nikolina, a sad je prvi put progovorila o svemu

Nikolina je priznala da joj je bilo potrebno pola godine da se navikne na drugačiji život.

Popularna influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je govorila o svojoj promjeni pola, a pratioci su mogli da je prate na tom putu. Kako je i sama priznala, od najranijih dana je znala da je rođena u pogrešnom tijelu, a iako je bila popularna kao Njegoš, znala je da će njena istinska sreća doći tek kada postane Nikolina.

U decembru će biti tačno dvije godine kako je promijenila pol, a influenserka je, u svom Jutjub videu, prvi put progovorila o svemu što je prošla tokom procesa.

Kako je rekla, iako je sve prošlo u najboljem redu, bilo je potrebno vrijeme da sve dođe na svoje mjesto.

"Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu. Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mjesec dana treba da normalno funkcionišete, šest mjeseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem tijelu i novi su osjećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila", bila je iskrena Nikolina.

Prema njenim riječima, poslije operacije stanje nije bilo odmah idealno.

"Sve izgledalo ružno u zoni intime, kao da se desio neki zločin. Poslije godinu dana je sve došlo na svoje. Išla sam i dva puta dnevno na diletaciju, proširivanje kanala jer nije prirodno tu postojao. Kasnije je to bilo sve rjeđe, a kako se brzo skupi isto tako se brzo i raširi. Hvala Bogu, sve mi je to isto odlično prošlo", objasnila je ona bez zadrške.

Nikolina ne krije da joj se život potpuno okrenuo nakon što je postala žena.

"Operacija je uticala i na moj ljubavni život i to mnogo. Prije operacije nisam voljela svoje tijelo i nisam htjela da ga bilo ko vidi. Nisam htjela da se operišem da bih se dopala muškarcima, već da bih sama sa sobom bila srećna. Danas kad se pogledam obožavam svoje tijelo i obožavam da nosim helanke i bikini. Da mogu da vratim vrijeme uradila bih opet sve isto, samo malo ranije. Ovo mi je zaista promijenilo život na bolje", zaključila je influenserka, koja se danas na mrežama rado hvali ženskim atributima.

