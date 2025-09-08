logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tuča u Prnjavoru: Jedna osoba povrijeđena, dvije uhapšene

Tuča u Prnjavoru: Jedna osoba povrijeđena, dvije uhapšene

Autor Dušan Volaš
0

Jedna osoba iz Prnjavora zadobila je tjelesne povrede u tuči koja dogodila ispred ugostiteljskog objekta u tom gradu, dok su dvije uhapšene, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Tuča u Prnjavoru Izvor: Opština Prnjavor

Incident se dogodio 7. septembra, oko 03:50 časova, kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Iz policije su potvrdili da su njihovi službenici preduzeli sve potrebne mejre i radnje povodom ovog događaja.

"Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su kriminalističku obradu lica D.V. i G.D. oba iz Prnjavora, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djela Učestvovanje u tuči", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je povrijeđenom u tuči pomoć ukazana na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, dok je radniku ugostiteljskog objekta D.T. uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru.

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzrom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", navode iz PU Banjaluka.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča Prnjavor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ