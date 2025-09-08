Tuča u Prnjavoru: Jedna osoba povrijeđena, dvije uhapšene

Jedna osoba iz Prnjavora zadobila je tjelesne povrede u tuči koja dogodila ispred ugostiteljskog objekta u tom gradu, dok su dvije uhapšene, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Opština Prnjavor

Incident se dogodio 7. septembra, oko 03:50 časova, kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Iz policije su potvrdili da su njihovi službenici preduzeli sve potrebne mejre i radnje povodom ovog događaja.

"Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su kriminalističku obradu lica D.V. i G.D. oba iz Prnjavora, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djela Učestvovanje u tuči", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je povrijeđenom u tuči pomoć ukazana na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, dok je radniku ugostiteljskog objekta D.T. uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru.

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzrom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", navode iz PU Banjaluka.

(Mondo)