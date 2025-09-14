Masovna tuča u Mostaru, povrijeđene dvije osobe

Dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć nakon što je mostarskoj policiji protekle noći prijavljena masovna tuča u naselju Bišće polje, potvrđeno je iz policije.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Portparol Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/ Ilijana Miloš rekla je Srni da je oko 3.00 časa policiji prijavljena masovna tuča na Bišću polju i da su na mjesto događaja odmah izašle policijske snage.

Miloševa je navela da su na licu mjesta zatečene dvije osobe koje su tražile medicinsku pomoć.

Prema njenim riječima, Hitna pomoć je intervenisala, jednu osobu prevezla je u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, dok je druga smještena u bolnicu "Dr Safet Mujić" Mostar.

Nastala je i materijalna šteta na vozilima.

"Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, a javnost će biti pravovremeno obaviještena", dodala je portparol MUP-a HNK.

Mostarski portali javili su da je sukob izazvala grupa navijača, naoružanih palicama.

(MONDO/Srna)